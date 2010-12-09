به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم نویسنده فقید شمس آلاحمد ظهر امروز (18 آذر) با حضور حجتالاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نویسندگان و چهرههای فرهنگی در مسجد نور تهران برگزار شد.
سیدمحمد حسینی در این مراسم شمس آلاحمد و برادرش جلال آلاحمد را جزو نویسندگان متعهد و انقلابی خواند و یاد آنها را گرامی داشت.
وزیر ارشاد با قرائت آیههای 34 و 35 سوره مبارکه انبیاء درباره فلسفه حیات و ممات، گفت: دنیا محل آزمون و یک گذرگاه است نه محل استقرار. مردم هم در یک امتحان قرار دارند؛ البته این آزمونها یکسان نیست و برخی با خوشکامی و برخی با تلخکامی امتحان میشوند.
حسینی سپس به نکوداشت یاد جلال آلاحمد به واسطه برپایی هر ساله جایزهای به همین نام اشاره کرد و افزود: یادش به خیر سال گذشته آقای شمس آلاحمد در دوره قبلی جایزه جلال حضور داشت ولی امسال وقتی سوال کردیم، گفتن امکان حضور او در دوره اخیر جایزه نیست.
وی محافظت از میراث گرانبهای جلال آلاحمد را از افتخارات زندهیاد شمس آلاحمد دانست و گفت: شمس به نوعی تحتالشعاع جلال قرار گرفته بود والّا شخصیتی تاثیرگذار در ادبیات و سفرنامهنویسی بود.
وزیر ارشاد یکی دیگر از افتخارات شمس آلاحمد را ارتباطش با امام (ره) برشمرد و به نقل از یکی از همسفران او در دیدار مشترک شمس و جلال با بنیانگذار جمهوری اسلامی، ادامه داد: آن دیدار قبل از سال 42 و قبل از اینکه بحث نهضت مطرح باشد، صورت گرفت و آنها پیش خیلی از علما رفته بودند اما وقتی به خدمت امام رسیده بودند و اشراف ایشان را به همه مسائل درک کرده بودند، تائید کرده بودند که "ای همان کسی است که ما باید دنبالش برویم".
حسینی اضافه کرد: بعدها هم که انقلاب به پیروزی رسید، حاج احمد آقا به شمس پیغام داد که "امام میخواهد شما را ببیند" و وقتی با این گفته آقای آلاحمد مواجه شده بود که "گروه گروه مردم به دیدن امام میروند حالا چرا من تکی باید بیایم؟" گفته بود "بابا دلش برای شما تنگ شده و اصلاً دوست دارد شما را ببیند".
وی افزود: امام خمینی (ره) بعد از آن هم توجه ویژهای به شمس داشت و او را جزو 6 عضو اصلی ستاد عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد و از مسئولان موسسه اطلاعات هم خواست که او را جزو تحریریه خود قرار دهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر لزوم توجه به نویسندگان پیشکسوتی که در بستر بیماری به سر میبرند، تاکید کرد: باید به این عزیزان در زمان حیاتشان هم توجه داشت و من این مورد را به آقای دری (معاون فرهنگی وزارت ارشاد) گفتهام.
در مراسم ختم شمس آلاحمد حجتالاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری نیز پیام شفاهی ایشان را به مناسبت درگذشت این نویسنده فقید، ابلاغ کرد.
در این مراسم همچنین بهمن دری و محمدعلی رامین معاونان فرهنگی و مطبوعاتی وزیر ارشاد، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب، حجتالاسلام سیدمحمود دعایی مدیر موسسه اطلاعات و و چهرههای فرهنگی و هنری مانند علی موسوی گرمارودی، بهمن فرمانآرا، ابوالقاسم امامی، سهراب هادی و سهیل محمودی حضور داشتند.
نظر شما