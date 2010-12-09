810 کیلوگرم انواع مواد مخدر در کرمانشاه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار کریم کشوری بعداز ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش 30درصدی افراد دستگیر شده در رابطه با موادمخدر در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار داشت: در این مدت چهار هزار و 622 نفر در رابطه با مواد مخدر در استان بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده اند.

وی با اشاره به اجرای 91مرحله طرح جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر در استان گفت: با اجرای این طرحها میزان کشفیات مواد مخدر در استان طی هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش داشته است.

سردار کشوری به میزان کشفیات سرقت در استان طی هشت ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت 45 درصد در زمینه کشف سرقتهای مهم و 107 درصد سرقت های جزیی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته ایم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در این مدت 500 هزار حلقه سی دی مبتذل و غیر مجاز، 72 هزار قطعه تصاویر قبیحه کشف و ضبط شده است، تصریح کرد: 50 هزار بازدید محسوس و نامحسوس از صنوف مختلف در این مدت انجام گرفته که در این رابطه شش هزار و 474 واحد متخلف پلمپ شده است.

سردار کشوری افزود: همچنین در هشت ماهه اول سال جاری 18 هزار قلیان جمع آوری و در این راستا دو هزار و 79 نفر مزاحم خیابانی و 61نفر اراذل و اوباش دستگیر شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین در راستای جلوگیری از آلودگی های صوتی نیز دو هزار و 384 دستگاه خودرو و دو هزار 668 دستگاه موتور سیکلت نیز توقیف شده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات این نیرو در خصوص برگزاری هر چه مناسب تر مراسمات عزاداری در ماه محرم، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی ها و همکاریهای انجام شده برای این ماه در هیئات مذهبی تلاش شده از بدعت هایی چون قمه زنی و حمل علمات جلوگیری شده و با متخلفان برخورد شود،همچنین همیاران پلیس در هیئات مذهبی در جریان این مراسمات با این نیرو همکاری خواهند داشت.