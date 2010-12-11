عزاداریها طبق شؤون اسلامی باشد/ جنبه معرفتی عاشورا فدای بعد عاطفی نشود

آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس مؤسسه رواق حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت عزاداری برای سید الشهدا گفت: قیام امام حسین(ع) برای حفظ ارزشها و مفاهیم اسلامی صورت گرفت، زمانی امام دست به این قیام زد که اساسی ترین ارزشهای اسلامی درحال تغییر شکل بودند.

وی افزود: حرکت حضرت که با جان فشانی خود و خانواده همراه بود، در راستای احیای ارزشهای اسلامی صورت گرفت، همانطور که خود حضرت در تعبیری که در این رابطه می فرمایند "من برای اصلاح امت جدم قیام کردم".

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه ذکر عاشورا در واقع ذکر ارزشها و مفاهیم اسلامی است اظهار داشت: یادآوری حرکت امام حسین(ع) یادآوری اقداماتی است که برای حفظ این ارزشها صورت گرفته است تا از طرفی با این ارزشها آشناتر شویم و از طرف دیگر جانفشانی ها و زحماتی که برای رسیدن به این ارزشها شده را بشناسیم و بفهمیم که این ارزشها با زحمت فراوان و مجاهدتها و جانفشانی های شخصیتهای برجسته و در رأس آن امام حسین و ائمه طاهرین به ما رسیده است.

دکتر هادوی تهرانی گفت: مهمترین شاخصه عزاداری امام حسین این است که در مجلس عزای سالار شهیدان به یادآوری و تبیین مفاهیم اسلامی و ارزشهای اسلامی پرداخته شود، توضیح جایگاه امامت و نقش امام در ادامه حیات اسلام، توضیح مفاهیم مربوط به حکومت در اسلام، جایگاه حاکم، شاخصه های حاکم اسلامی، توضیح ارزشهای اخلاقی در اسلام که ما تمام آن ارزشها را در حرکت امام حسین(ع) متجلی می بینیم، توضیح مفاهیم مربوط به جهاد و خانواده که در قیام امام حسین تجلی دارد مطالبی است که باید در مراسم عزاداری آن حضرت بیان شود.

وی اضافه کرد: بیان این مطالب در مجلس عزاداری برای امام، احیای آن حضرت خواهد بود. در کنار اینها باید صحنه های تاریخی جانفشانی امام حسین و خانواده وی نیز بازگو شود تا زحماتی که برای رسیدن این ارزشها به ما صورت گرفته نیز برای مردم تبیین شود.

رئیس مؤسسه رواق حکمت با تأکید بر اینکه مجلس امام حسین دو بعد عاطفی و معرفتی دارد، اظهار داشت: بعد عاطفی نباید فدای معرفت شود، همچنین بعد معرفتی نیز نباید فدای بعد عاطفی شود. این دو بعد در کنار هم و به صورت هماهنگ تأثیرگذار است. از یک سو باید عاطفه مخاطب را در مجلس امام حسین(ع) تحریک و عشق و علاقه آنها را به خاندان عصمت و طهارت تقویت کنیم و از سوی دیگر ارزشهایی که در این خاندان وجود داشته را بیان کنیم تا بفهمند نتیجه عشق به این خاندان و علاقه به آنها پیروی از این خاندان در این ارزشها است.

آیت الله هادوی تهرانی تصریح کرد: مجلس امام حسین باید مجلسی باشد که محبت به خاندان اهل بیت را همراه با معارف اهل بیت بیان کنیم تا جامعه در پی این جلسات از یک سو عشق و عاطفه خود را نسبت به اهل بیت افزایش داده و از سوی دیگر تابع آنها باشند و به منش اجتماعی، سیاسی و خانوادگی آنها توجه کنند.

وی همچنین یادآور شد: در رابطه با شکل عزاداری، اشکال سنتی که در هر منطقه ای به تناسب همان منطقه وجود دارد توصیه شده است همانطور که در روایات از امام صادق(ع) نقل شده است در این مجالس را همانطوری برگزار کنید که مجالس خود را برگزار می کنید. شک نیست باید از اقداماتی که عده ای انجام می دهند و مناسبتی با شؤون اسلامی ندارد یا با منع بزرگان و علما مواجه است و یا با مصاح اسلامی سازگار نیست اجتناب کرد.