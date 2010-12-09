دهن کجی صهیونیستها به جامعه جهانی با ادامه شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، کمیته موسوم به کمیته سازماندهی و ساخت و ساز در شهر قدس اشغالی تصمیم به اجرای طرح ساخت یکصد و سی واحد مسکونی در شهرک صهیونیست نشین گیلو در قدس اشغالی گرفت.



طرح ساخت این واحدهای جدید از هفته آینده آغاز می شود.



این کمیته شهرداری اشغالگران در قدس طرح ساخت واحدهای جدید شهرک نشینی را هفته گذشته تصویب کرد.



در سایه سکوت جامعه بین المللی و حمایتهای مستمر غرب از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی ادامه ساخت شهرکهای صهیونیست نشین را بر هر گونه پیشرفت در روند سازش ترجیح داده است.



آمریکا در توجیه شکست خود برای توقف شهرک سازی ادعا کرده است که برای از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش بر موضوعات اصلی مورد مناقشه صلح تمرکز خواهد کرد.



فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت : واشنگتن از قانع کردن اسرائیل برای توقف شهرک سازی دست برداشته و تلاش می کند با تمرکز بر موضوعات اصلی مورد مناقشه طرفین را به از سرگیری مذاکرات مستقیم دعوت کند و این امر یک تغییر استراتژیک محسوب نمی شود بلکه تغییری تاکتیکی است.

خاطرنشان می شود مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی دوم سپتامبر (11 شهریور) در واشنگتن آغاز شد و پس از سه دور برگزاری از تاریخ 26 سپتامبر به دلیل از سرگیری شهرک سازی در کرانه باختری تاکنون به حال تعلیق درآمده است.

