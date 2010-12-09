مرکز اسناد ملی در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: با موافقت دکتر اشعری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و جواد قناعت، استاندار گلستان مرکز اسناد ملی در این استان راه اندازی می شود.

وی افزود: نخستین کتابخانه تخصصی گلستان شناسی نیز به منظور آشنایی بیشتر محققان، پژوهشگران و اقشار مختلف با پیشینه و ادوار درخشنده فرهنگ و تمدن اسلامی در گلستان، آماده بهره برداری می شود.

منتظری بیان کرد: مکان انتخاب شده برای راه اندازی این مرکز واقع در خیابان 5 آذر گرگان با حضور کارشناسان و قائم مقام کتابخانه ملی، بازدید و مورد تائید قرار گرفت.

وی ادامه داد: مقرر شده است که استاندار در نشست با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تفاهم نامه آغاز به کار مرکز علمی و پژوهشی را امضا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: با شکل گیری این مرکز، تمام اسناد متعلق به استان گلستان در کنار اسناد فاخر ملی برای بهره مندی علاقه مندان آماده می شود و آثار مورد نیاز محققان از طریق کتابخانه ملی در خصوص ایران شناسی و به ویژه گلستان شناسی تامین خواهد شد.

وی این اقدام را گام بزرگی در جهت معرفی توانمندی ها و قابلیت های علمی و پژوهشی استان و حفظ و حراست از میراث فکری، فرهنگی و معنوی مردم این استان که از دیرباز به یادگار مانده است، بیان کرد و افزود: این مرکز محل امنی برای حفظ و نگهداری اسناد تاریخی که در شرایط نامطلوبی به سر می برد، خواهد بود.

وی ادامه داد: با شکل گیری مرکز اسناد ملی در گلستان، در فراخوانی آثار و اسناد به این مرکز آورده شده و در شرایط مطلوبی نگهداری می شود.

منتظری در خصوص فضای اختصاص داده شده به این مرکز، گفت: این مکان برای پاسخگویی به نیاز موقت است و پس از امضای تفاهمنامه بین استاندار و رئیس اسناد ملی، فضای مناسب مرکز به طور مشترک طراحی و اجرا می شود.