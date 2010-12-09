نمایشگاه عکس طبیعت معماری گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غرفه نمایشگاه عکس طبیعت و معماری گلستان عصر پنجشنبه در پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان با موضوع طبیعت و معماری گلستان در معرض دید علاقمندان و بازدیدکنندگان قرار گرفت .

در این غرفه که با 49 اثر بر پا شده است وآثار مهدی تیرانی، صابر مناجاتی و رضا بهلول از عکاسان هنرمند گلستانی به چشم می خورد.

همچنین نشست فرهنگی نقد و بررسی کتب نهضت عاشورا در دهه گذشته با حضور استاد محمود حکیمی در پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان برگزار می شود.

استاد محمود حکیمی، محقق و مولف نامدار حوزه دین، تاریخ و ادبیات، عصر جمعه 19 آذر در محل غرفه فعالیتهای جنبی پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان، با حضور مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و شعرای استان برگزار می شود.



در این غرفه کتابهای ویژه ماه محرم به چشم می خورد.

نمایشگاه سراسری کتاب گلستان از یکشنبه آغاز شد و تا 20 آذرماه ادامه دارد.

