  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

نمایشگاه عکس طبیعت معماری گلستان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس طبیعت معماری گلستان در پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب استان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غرفه نمایشگاه عکس طبیعت و معماری گلستان عصر پنجشنبه در پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان با موضوع طبیعت و معماری گلستان در معرض دید علاقمندان و بازدیدکنندگان قرار گرفت .

در این غرفه که با 49 اثر بر پا شده است وآثار مهدی تیرانی، صابر مناجاتی و رضا بهلول از عکاسان هنرمند گلستانی به چشم می خورد.
 
همچنین نشست فرهنگی نقد و بررسی کتب نهضت عاشورا در دهه گذشته با حضور استاد محمود حکیمی در پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان برگزار می شود.
 
استاد محمود حکیمی، محقق و مولف نامدار حوزه دین، تاریخ و ادبیات، عصر جمعه 19 آذر در محل غرفه فعالیتهای جنبی پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان، با حضور مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و شعرای استان برگزار می شود.
 
در این غرفه کتابهای ویژه ماه محرم به چشم می خورد.
 
نمایشگاه سراسری کتاب گلستان از یکشنبه آغاز شد و تا 20 آذرماه ادامه دارد.
 
کد مطلب 1207424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها