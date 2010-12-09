پرسپولیس باز هم باخت/ تراکتورسازی طلسم 17 ساله را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای آغازین هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه تیم‌های تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز مقابل هم صف‌آرایی کردند.

این بازی که برای تماشای آن ورزشگاه یادگار امام (ره) مملو از تماشاگر شده بود، در پایان به شکست یک برصفر تیم پرسپولیس انجامید.

پرسپولیس در مصاف با تراکتورسازی بازهم همان تیم سردرگم و بی برنامه هفته‌های گذشته بود و فقط تا پیش از گل دقیقه 27 کرار جاسم که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، خوب بازی کرد. پس از این گل تیم دایی بازهم روی به نمایشی احساسی آورد و درست همانطور بازی کرد که تیم میزبان می خواست. حتی 10 نفره شدن تیم تراکتورسازی و فرصت 27 دقیقه‌ای پرسپولیسی‌ها برای تغییر نتیجه به آنها کمک نکرد که گل مساوی را به ثمر برسانند و در پایان با نتیجه یک برصفر شکست خوردند.

پرسپولیس هفتمین شکست خود در فصل جاری که چهارمین شکست پی در پی آنها بود را متحمل شد. با این شکست طلسم 17 سال بدون باخت بودن پرسپولیس مقابل تراکتورسازی شکسته شد و شاگردان فراز کمالوند با 28 امتیاز جای سرخپوشان تهرانی را در رده پنجم جدول گرفتند.

قضاوت دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس تهران برعهده خداداد افشاریان بود. او در این بازی به مجتبی شیری، حسین بادامکی و امیرحسین فشنگچی از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد و در دقیقه 64 جاسم کرار مهاجم عراقی تراکتورسازان را از زمین اخراج کرد.