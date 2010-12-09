کارگاه های صنایع دستی گلستان بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر پنجشنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی روسای جوامع تاسیسات گردشگری این استان افزود: با توجه به تاکیدات دولت بر بیمه هنرمندان و کارگاه های صنایع دستی کشور، بیمه این افراد و شاغلان در این کارگاه ها در دست اقدام وپیگیری است.

وی اظهار امیدواری کرد که با بیمه شدن هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و شاغلان تاسیسات گردشگری استان، ضمن ایجاد امنیت شغلی، خدمات مطلوب وارزنده ای به گردشگران این استان ارائه شده وصنعت گردشگری بیش از پیش رونق یابد.

وی از بیمه شاغلان صنعت گردشگری خبر داد و گفت: در صورتی که تعداد نیروهای شاغل درتاسیسات گردشگری گلستان براساس نیاز این تاسیسات مشخص شود و براساس اشتغال ایجاد شده دراین صنعت، نسبت به بیمه این افراد اقدام خواهد شد.

فعالی افزود: با توجه به اهمیت ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران و نقش نیروهای شاغل در صنعت گردشگری در ارائه این خدمات، امنیت و رضایت شغلی افراد تحت پوشش این صنعت و بیمه این افراد، زمینه های خدمت رسانی مطلوب ترو رونق این صنعت را فراهم خواهد آورد.



وی ادامه داد: دراین راستا در مواردی که مجوز فعالیت تاسیسات گردشگری دریافت شده باید در پروانه این تاسیسات تعداد افراد مشمول بیمه ذکر شود.



فعالی یادآور شد: درارتباط با کارگاه هایی که دردوران برنامه سوم توسعه به بهره برداری رسیده اند، چنانچه در طرح یا جواز تاسیس کارگاه تعداد نیروهای مورد نیاز کارگاه پیش بینی نشده یا اصولا کارگاه فاقد طرح یا جوازتاسیس باشد، دراین صورت اینگونه کارگاه ها در مشمول احکام ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه قرار نخواهند گرفت.



وی تصریح کرد: در مواردی که در مقررات مورد عمل مرجع صدور مجوز فعالیت، برای بکارگیری نیروی کارمورد نیاز، حداقل هایی معین شده باشد و کارگاه مورد نظر مازاد برآن حداقل، نیروهایی را به استخدام درآورد، در این صورت این قبیل کارگاه ها نیز درمورداشتغال مازاد بر حداقل های تعیین شده در مشمول امتیازات مقرر دربند ماده 49 قانون برنامه توسعه خواهند بود.