زیرساختهای حمل و نقل مازندران باید تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر پنجشنبه در جلسه شورای حمل و نقل مازندران در اداره کل راه و ترابری مازندران افزود: شورای حمل و نقل استان به عنوان پیکره وزارت راه و ترابری در استان بوده که با دستور وزیر راه و ترابری در راستای تفاهم و تعامل بیشتر و پیشبرد اهداف حمل و نقل استان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات و فعالیت های دستگاه های بخش حمل و نقل در استان در جهت توسعه این بخش در سال گذشته بسیار موثر و مثبت بوده که امیدواریم در سال جدید با حمایتهای همه جانبه مسئولان ارشد استان و وزارتخانه گامهای رزنده تری را در این استان برداریم.

سرپرست راه و ترابری استان در ادامه توسعه همه جانبه استان را در گرو توسعه بخش حمل و نقل آن دانست و اظهار داشت: در این استان توسعه حوزه حمل و نقل می تواند در جذب گردشگر و توریست و اشتغالزایی جوانان سهم بسزایی ایفا کرده از این رو باید تمامی دستگاه ها در این بخش نسبت به پیشرفت استان تعلق خاطر داشته و در تسریع عملیات اجرایی پروژه های خود بکوشند.

اسد در خصوص اقدامات انجام یافته مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان در بخش حمل و نقل افزود: شورای حمل و نقل استان علاوه بر ماموریت ذاتی و سازمانی وظایف اجرایی دولت دهم در استان را از جمله وظایف جدی اعضا دانسته و ابراز اطمینان کرده هر یک از دستگاه های ذیربط مجدانه در اجرای مصوبات همیت و تلاش همه جانبه را خواهند کرد.

وی افزود: این اقدام در راستای ایجاد توازن در زیر ساخت ها و سطح تقاضای جابجایی کالا و مسافر در تحقق سرعت و سهولت و ایمنی در بخش حمل و نقل است.