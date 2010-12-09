  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

نیازهای مطالعاتی نابینایان در کتابخانه های اردبیل تامین می شود

نیازهای مطالعاتی نابینایان در کتابخانه های اردبیل تامین می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل از تامین نیازهای مطالعاتی نابینایان در کتابخانه های عمومی این استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر اردبیل، صادق فرهمند امین بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه انجن کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، منابع مکتوب، کتب، دستگاههای مجهز و... از جمله نیازهای بخش نابینایان در کتابخانه های عمومی است.

وی اضافه کرد: ارایه خدمات مطلوب در زمینه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی به تمام اقشار جامعه بویژه نابینایان و کم بینایان از مهمترین اهداف کتابخانه های عمومی است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با تاکید بر ضرورت توسعه کتابخانه های استان به بخشهای جنبی از جمله نابینایان، کودک و... افزود: ایجاد و توسعه این بخشها در رشد فضای کتابخانه ها و نیز افزایش فرهنگ مطالعه در جامعه موثر است.

وی ابراز داشت: با تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته بزودی نسبت به تجهیز کتابخانه هایی که قابلیت و فضای لازم را برای ایجاد بخشهای مختلف از جمله بخش کودک را دارند، اقدام خواهد شد.

فرهمند امین اظهار امیدواری کرد با افتتاح بخش نابینایان در کتابخانه مرکزی اردبیل برای اولین بار در استان، نیازهای مطالعاتی این قشر تامین شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با تامین بخشی از تجهیزات اختصاصی در کتابخانه ها از جمله اختصاص یک نفر کم بینا، تامین پرینتر رنگی و سایر امکانات لازم با مشارکت نهاد بهزیستی استان زمینه حضور نابینایان در کتابخانه های عمومی استان فراهم خواهد شد. 

کد مطلب 1207460

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها