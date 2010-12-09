نیازهای مطالعاتی نابینایان در کتابخانه های اردبیل تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر اردبیل، صادق فرهمند امین بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه انجن کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، منابع مکتوب، کتب، دستگاههای مجهز و... از جمله نیازهای بخش نابینایان در کتابخانه های عمومی است.

وی اضافه کرد: ارایه خدمات مطلوب در زمینه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی به تمام اقشار جامعه بویژه نابینایان و کم بینایان از مهمترین اهداف کتابخانه های عمومی است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با تاکید بر ضرورت توسعه کتابخانه های استان به بخشهای جنبی از جمله نابینایان، کودک و... افزود: ایجاد و توسعه این بخشها در رشد فضای کتابخانه ها و نیز افزایش فرهنگ مطالعه در جامعه موثر است.

وی ابراز داشت: با تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته بزودی نسبت به تجهیز کتابخانه هایی که قابلیت و فضای لازم را برای ایجاد بخشهای مختلف از جمله بخش کودک را دارند، اقدام خواهد شد.

فرهمند امین اظهار امیدواری کرد با افتتاح بخش نابینایان در کتابخانه مرکزی اردبیل برای اولین بار در استان، نیازهای مطالعاتی این قشر تامین شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با تامین بخشی از تجهیزات اختصاصی در کتابخانه ها از جمله اختصاص یک نفر کم بینا، تامین پرینتر رنگی و سایر امکانات لازم با مشارکت نهاد بهزیستی استان زمینه حضور نابینایان در کتابخانه های عمومی استان فراهم خواهد شد.