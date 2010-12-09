پایگاههای جمع آوری کمک به مردم غزه در کرمان مستقر شد

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: کاروان آزادی مردم غزه متشکل از دهها نفر از ملیتهای مختلف عصر پنجشنبه وارد شهر کرمان شد.

وی گفت: این کاروان در مسیر ورود به کرمان در شهرستان بم همچنین ابتدای جاده هفت باغ و فرودگاه کرمان با استقبال امداد گران هلال احمر کرمان مواجه شد.

محمودی همچنین از برگزاری رژه موتوری همزمان با ورود این کاروان به شهر کرمان خبر داد و گفت: برای جمع آوری کمکهای مردمی به مردم غزه دو پایگاه در دانشگاه شهید باهنر کرمان و همچنین موزه دفاع مقدس کرمان برپا شده است.

کاروان آزادی متشکل از آزادی خواهان کشورهای مختلف آسیا دقایقی پیش وارد شهر کرمان شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.