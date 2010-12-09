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۱۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

همزمان با ورود کاروان آزادی/

پایگاههای جمع آوری کمک به مردم غزه در کرمان مستقر شد

پایگاههای جمع آوری کمک به مردم غزه در کرمان مستقر شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان با اشاره به ورود کاروان آزادی غزه به کرمان از راه اندازی پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی در این شهر خبر داد.

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: کاروان آزادی مردم غزه متشکل از دهها نفر از ملیتهای مختلف عصر پنجشنبه وارد شهر کرمان شد.

وی گفت: این کاروان در مسیر ورود به کرمان در شهرستان بم همچنین ابتدای جاده هفت باغ و فرودگاه کرمان با استقبال امداد گران هلال احمر کرمان مواجه شد.

محمودی همچنین از برگزاری رژه موتوری همزمان با ورود این کاروان به شهر کرمان خبر داد و گفت: برای جمع آوری کمکهای مردمی به مردم غزه دو پایگاه در دانشگاه شهید باهنر کرمان و همچنین موزه دفاع مقدس کرمان برپا شده است.

کاروان آزادی متشکل از آزادی خواهان کشورهای مختلف آسیا دقایقی پیش وارد شهر کرمان شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

کد مطلب 1207462

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