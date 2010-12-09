به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست این تیم مقابل تراکتورسازی گفت: در ابتدا باید از بازیکنان تیمم تشکر کنم. دست تک تک آنها را می‌بوسم که امروز خیلی خوب بازی کردند و استحقاق‌شان این نبود که با شکست زمین بازی را ترک کنند.

وی در ادامه با طرح این مدعا که پرسپولیس در هر دو نیمه برتر از تیم تراکتورسازی بوده است، افزود: تیم ما در طول بازی به ویژه در نیمه اول برتر از تیم تراکتورسازی بود و تیم میزبان به غیر از یک شوت که در نیمه دوم به سمت دروازه ما زد، شانس دیگری نداشت. ما از نظر فوتبالی برتر از تیم تراکتورسازی بودیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه تیمش برخلاف جریان بازی گل خورده است، افزود: من دیگر در مورد داوری حرف نمی‌زنم و قضاوت در مورد عملکرد داوران را به کارشناسان و مردم می‌سپارم. متاسفانه امروز چیدمان داوری به گونه‌ای بود که تیم ما از آن ضربه خورد.

وی افزود: امروز بازی را داوری قضاوت کرد که در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی در ورزشگاه آزادی به راحتی از اعلام دو ضربه پنالتی به سود تیم ما خودداری کرد. داوری که جرات نداشت در آزادی به سود ما پنالتی اعلام کند، امروز چطور می توانست مقابل 70 هزار تماشاگر تیم تراکتورسازی به ضرر این تیم پنالتی بگیرد؟! اگر داوری به سود ما پنالتی می گرفت، من شک می کردم!

دایی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در مصاف با تراکتورسازی تبریز مشکل سرخپوشان تهرانی در این مسابقه را عدم استفاده از شانس‌های گلزنی عنوان کرد و گفت: به نظر من نصرتی در این مسابقه باید از زمین اخراج می شود اما داور به او کارت زرد هم نداد! فیلم بازی موجود است، من نمی گویم، کارشناسان نظر بدهند.

وی ادامه داد: بازی تراکتورسازی - پرسپولیس پنج دقیقه وقت اضافه داشت؟! چندین بار بازیکنان دو تیم روی زمین افتادند، چند بار کفتر داخل زمین آمد، مربی تیم تراکتورسازی چندبار تصمیم به تعویض گرفت و تصمیم خود را عوض کرد و... با این شرایط آیا بازهم برای این بازی باید پنج دقیقه وقت تلف شده اعلام می شد؟!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید براینکه نمی خواهد شکست‌های تیمش را به گردن داوران بیاندازد، افزود: من به شاگردانم گفته‌ام باید به گونه‌ای بازی کنیم که اشتباهات داور روی جریان بازی تاثیرگذار نباشد. باید خود را آماده گرفتن پنالتی به سود حریفان و چشم پوشی از پنالتی‌های مان کنیم و...

دایی یادآور شد: اگر در بازی شهرداری تبریز - پرسپولیس داور هفت دقیقه وقت تلف شده اعلام کرد، در بازی امروز حداقل باید 10 دقیقه وقت تلف شده در نظر می گرفت.

خبرنگاری به علی دایی این نکته را گوشزد کرد که با طرح موضوعاتی چون اشتباهات داوری و ... قصد توجیه شکست تیمش را دارد، دایی در پاسخ به این خبرنگار گفت: شما نیمه اول را نگاه کنید. تیم ما برتر از تراکتور نبود؟ تیم ما در جریان بازی بیشتر از تراکتورسازی شانس و موقعیت نداشت؟ شما می خواهید بحث کنید، سئوال نمی پرسید!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه از اینکه داوران سلیقه‌ای عمل می کنند، گلایه کرد و گفت: هر کدام از داوران به یک گونه سوت می زنند. یک داور 2 دقیقه وقت اضافه می گیرد، یکی دیگر هفت دقیقه. پس کی می خواهند عدالت را رعایت کنند؟! امروز در ماه محرم هستیم، امام حسین (ع) برای چه قیام کرد؟ برای برپایی عدالت. پس کی قرار است در فوتبال ما عدالت رعایت شود؟

دایی افزود: اصلا باخت را به گردن داور نمی اندازم، دنبال بهانه هم نیستم. بازی قبل جلوی پیکان بد بازی کردیم و باختیم. اما امروز خیلی سرتر از تراکتورسازی بودیم. شما در کدام بازی خانگی تیم تراکتورسازی دیده‌اید که این تیم تا به این اندازه ضعیف بازی کند و شانس گل نداشته باشد؟ شما خبرنگاران تبریزی باید این را قبول کنید و تعصبی حرف نزنید.

وی تاکید کرد: 10 نفره شدن تیم تراکتورسازی به ضرر تیم ما تمام شد. بعد از اخراج کرار جاسم چقدر بازیکنان تیم تراکتورسازی روی زمین خوابیدند؟ چقدر وقت تلف کردند؟

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه حرکت کرار جاسم را در هیچ کجا ندیده است، در پاسخ به خبرنگاری که گفت: "پرسپولیس دچار ایست قلبی شده است"، خاطر نشان کرد: این نظر شماست. تیم من امروز نشان داد روبه جلو بازی می کند. ما امروز خیلی بهتر از دیدارهای گذشته بودیم. بدون تعصب باشید و این را قبول کنید.

"تیم من درست می شود. ایستاده‌ام که پرسپولیس را درست کنم"، دایی با بیان این دو جمله در پاسخ به خبرنگاری که پرسید: "آیا بازی با تراکتورسازی ایستگاه آخر شما بود؟"، گفت: مگر شما مدیرعامل هستید که بگوید کدام بازی ایستگاه آخر من است؟! پرسپولیس یک باشگاه حرفه‌ای است که مدیرعاملی حرفه‌ای دارد. من هم یک مربی حرفه‌ای هستم و تا روزی که مرا بخواهند می‌مانم و به کارم ادامه می‌دهم.

وی افزود: در تیم من بازیکنان توانمندی حضور دارند که به آنها اعتقاد دارم و به همین خاطر در تیم پرسپولیس مانده‌ام. مطمئنا باشید من در پرسپولیس می‌مانم و این تیم را درست می کنم. روزی هم از پرسپولیس می روم که این تیم را قهرمان کرده باشم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تکرار این موضوع که باقری خودش تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفته است، گفت: شنیده‌ام باقری از نیمکت نشینی ناراحت بوده و خداحافظی کرده است. در فوتبال حرفه‌ای این درست نیست و بازیکن نباید بگوید باید چقدر بازی کند.

دایی در واکنش به خبرنگاری که تاکید داشت، شیث رضایی برخورد زشتی با علی علیزاده کرده است، گفت: شما از کدام صحنه حرف می زنید؟! نصرتی بازیکن مرا زد، آن را نمی بینید. کرار جاسم بعد از اخراج 100 نفر نمی توانستند جلویش را بگیرند و می خواست داور را بزند، آن را هم نمی بینید، آن وقت برخورد فوتبال شیث با علیزاده را بزرگ می کنید؟!

وی در خاتمه تصریح کرد: دیشب با تلویزیون تبریز مصاحبه کردم و کلی از مردم تبریز گفتم، نتیجه‌اش چه شد؟ امروز از زمانی که وارد زمین شدم، به من فحش و ناسزا گفتند. من را بی شرف خواندند و ... . اما من اینها را به دل نمی گیرم و همچنان مردم تبریز را دوست دارم، حتی اگر به من ناسزا بگوید.