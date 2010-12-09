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۱۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

احمدوند خبر داد:

برگزاری 18 نمایشگاه کتاب توسط کانون پرورش فکری در لرستان

برگزاری 18 نمایشگاه کتاب توسط کانون پرورش فکری در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان از برگزاری 18 نمایشگاه کتاب در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تیمور احمدوند در حاشیه نمایشگاه کتاب استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان در ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب در جمع ناشران کشوری و استانی حضور یافته است.

وی با اشاره به استقبال کودکان از غرفه های کانون پرورش فکری در قالب نمایشگاه کتاب، عنوان کرد: کانون لرستان با دو غرفه فروش و یک ایستگاه نقاشی از کودکان و نوجوانان و خانواده ها پذیرایی می کند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان یادآور شد: در غرفه های کانون پرورش فکری بیش از 150 نوع سرگرمی و بیش از 250 عنوان کتاب از محصولات کانون عرضه شده است.

احمدوند به دیگر فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در حوزه کتابخوانی اشاره کرد و یادآور شد: طی ماه گذشته، کانون در طرح "یک مدرسه یک نمایشگاه" به منظور شروع فرهنگ مطالعه و ارائه تسهیلات ویژه برای دانش آموزان، با هماهنگی مدارس استان اقدام به برپایی 18 نمایشگاه در مدارس و مراکز فرهنگی هنری کرده است.

وی با اشاره به تخفیف ویژه 20 درصدی در این نمایشگاهها، خاطر نشان کرد: خوشبختانه نمایشگاههای کتاب یاد شده از استقبال خوب کودکان و نوجوانان لرستانی برخوردار بوده است.

کد مطلب 1207497

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