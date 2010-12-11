نادر برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان این مطلب افزود: به همین دلیل در بسیاری از نقاط فرم و گرایشهای فرمیک به نگاه هنرمندان تئاتر قالب می شود و این یک آسیب جدی برای هنر تئاتر کشور است.

تعدد جشنواره ها کم کم به مصیبت تئاتر تبدیل می شود

برهانی تصریح کرد: تعدد جشنواره ها و رشد روز افزون آنها دردی از تئاتر ما دوا نمی کند بلکه کم کم دارد به مصیبت تئاتر ما تبدیل می شود.

این کارگردان و نمایشنامه نویس کشورمان با اشاره به کاستیهای موجود در سیستم مدیریت هنری کشور اظهار داشت: به نظر می رسد با تلاشهای صادقانه و حسن نیت مدیران حوزه هنر و تئاتر عدم وجود یک سیستم کارآمد باعث شده است تا تئاتر ما روز به روز با کاهش کیفیت روبرو شود.

برهانی با بیان اینکه بسیاری از جشنواره ها آماتوریزم را رونق می دهند خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره بدون حضور تماشاگر خاص و نه تئاتریها و استمرار این اجراها هیچ اثری در شکل گیری تئاتر به عنوان یک ضرورت فرهنگی و کنشگر در اجتماع نخواهد گذاشت.

نمایشنامه ها حالت شخصی پیدا کرده اند

وی پیامد این عدم استقرار و اجرا در مواجهه با مخاطب را سبب وارد آمدن آسیبهایی در حوزه های مختلف نمایشنامه نویسی، کارگردانی و بازیگری دانست و افزود: در حال حاضر بسیاری از نمایشنامه ها به دلیل اینکه در چهار دیواری خاص و در مواجهه با قشر خاصی تولید می شوند حالت شخصی پیدا کرده اند و کتر حضور نقادانه و اجتماعی دارند.

عدم جذابیت، آسیب دیگر حوزه تئاتر کشور

داور جشنواره تئاتر منطقه 3 با اشاره به حضور خود در سه جشنواره تئاتر منطقه ای برگزار شده عدم وجود جذابیت در آثار هنرمندان تئاتر را آسیب دیگر این هنر عنوان کرد و اظهار داشت: هنرمندان به جذابیت از همه جهات چه از نظر زیبایی شناسی، فهوایی، دکور، لباس، بازیگر و عناوین دیگر فکر نمی کنند در صورتی که جذاب بودن با هر گرایش، سبک و سیاقی برای مخاطب خیلی مهم است.

برهانی گفت: جذابیت اصل مهمی است که به دلیل شتابزدگی تولیدات تئاتری کم کم جای خودش را به چیزهای دیگر که جعلی و فرعی هستند می دهد.

وی یاداور شد: با احترام به همه کارهای هنرمندان احساس کردم نمایش های ارائه شده در جشنواره تئاتر منطقه 3 در زنجان به مقدار جزئی بهتر از دو منطقه دیگر بود.