حضور تیم کشتی شهدای جویبار در لیگ قطعی است

سلمان قادری رئیس هیئت کشتی جویبار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در کنار حمایتهای امام جمعه جویبار، اسماعیل قلیپور که خودش نیز قبلا کشتیگیر بوده و از دوستداران این رشته است، همچنین فرماندارو با کمکهای مردمی تیمداری خواهیم کرد.
وی در مورد واکنش اخیر مسئولان تیم گازمازندران نسبت به حضور سه تیم از مازندران در لیگ برتر اظهار داشت: آنها راست میگویند. هر چه تعداد تیمهای مازندرانی در لیگ بیشتر باشد، قدرت استان تقسیم میشود؛ اما این مسئله را میتوان به نوع دیگری برطرف کرد. در سالهای گذشته سایر استانها تیمهایشان را با کشتیگیران مازندرانی میبستند حالا که ما خودمان سه تیم داریم، میتوان از نیروهای شاخص سایر استانها و یا کشتیگیران خارجی استفاده کرد.
قادری در پایان در مورد احتمال حضور دو خارجی در تیم جویبار تصریح کرد: این کار را در برنامه داریم، البته هنوز نام افراد و وزن آنها مشخص نیست. باید ابتدا کشتیگیران داخلی مورد نظرمان را جذب کنیم و بعد اگر کاستی و کمبودی بود، آن را با خارجیها برطرف کنیم.
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