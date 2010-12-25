مراحل اجرایی سد "تارود" دماوند کلید می خورد

خسرو ارتقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر دشت "همند" شهرستان دماوند به جهت کمبود منابع آب در وضعیت بحرانی بسر می برد و اجرای طرحهای انتقال آب از رودخانه های موجود به این نواحی می تواند سبب تغییری مثبت در این وضعیت نابسامان شود.

این مسئول از اجرای طرح "انتقال آب تارود به دشت همند" خبر داد و افزود: مطالعات فاز نخست طرح انتقال آب از رودخانه تارود به دشت همند در قالب احداث یک سد صورت پذیرفت و فاز دوم نیز تا پایان سال جاری به انجام می رسد.

وی ادامه داد: مجموعه سازمان آب منطقه ای استان تهران امیدوار است تا با پایان گرفتن بخشهای مطالعاتی و مساعدت مسئولان شهرستان دماوند، پروژه مذکور ضمن قرار گرفتن در قالب طرحهای ملی با تخصیص اعتباری مناسب نیز همراه شود.

ارتقایی از آغاز به کار مراحل اجرایی سد تارود در نیمه نخست سال 90 خبر داد و گفت: مراحل اجرایی سد تارود دماوند از نیمه نخست سال 90 آغاز و طی محدوده زمانی دو ساله به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان تهران با اشاره به مزایای اجرای این طرح خاطرنشان کرد: اجرای طرح سد تارود می تواند ضمن جبران منابع آبی رو به کاهش سفره های زیرزمینی به ساماندهی آبهای سطحی زراعی دشت همند شهرستان دماوند نیز بینجامد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر طبق مطالعات انجام شده توسط کارشناسان امر سد تارود دماوند به ایفای دو نقش عمده و اساسی خواهد پرداخت.

شاهرخ رامین ادامه داد: وظیفه نخست این سازه تامین آب منابع زیرزمینی دشت همند آبسرد خواهد بود که با دستور رئیس جمهور و تصویب کارگروه های تخصصی در وزارت نیرو به میزان پنج میلیون مترمکعب در سال تخصیص داده شده است و نتیجه اجرای آن، احیای دشت پراهمیت همند و جریان دوباره زندگی در شریانهای حیاتی مناطقی نظیر "کوهان"، "کردر"، "وادان" و "کیلان" خواهد بود.

این مسئول پیرامون دیگر وظیفه سد تارود خاطرنشان کرد: دیگر وظیفه مهم سد تارود تامین آب شرب دماوند و مناطق اطراف این شهر است که کارکرد مذکور با افزایش طول تاج و تغییر مکان احداث این سازه محقق خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای غیرتخصصی این سد گفت: سد تارود علاوه بر انجام وظایف یاد شده می تواند پس از احداث با ایجاد توقف در جریان حرکت رودخانه تارود به اغنای چشمه ساران دشتهای حد واصل مناطق روستایی "مراء"، "کاجان"، "خرمده" به "تمسیان" و "ذره در" بینجامد.

رامین با یادآوری مشکلات کشاورزان دماوندی از کمبود آب زراعی در سالهای اخیر عنوان کرد: در جشنواره سیب سرخ دماوند که در پاییز امسال برگزار شد چهره مشوش کشاورزی با محصول گردوی سوخته از کمبود منابع آب، منجر به تاسف همه حاضرین شد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بیان داشت: من نیز به مانند دیگر مردم نجیب دماوند امیدوارم تا با اجرای سد تارود و جوشش دوباره شریانهای حیاتی نواحی پایین دست این شهرستان، دیگر شاهد معضلاتی از این دست نباشیم.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.