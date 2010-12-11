روح الله گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: رقابت‌های ماراتن قهرمانی آسیا در هندوستان از نظر مسافت مانند المپیک برگزار شد و همین مسئله این مسابقات را تبدیل به یک مسابقه بسیار سنگین برای کشورهای شرکت کننده کرده بود.

وی افزود: ما برای اولین بار با ترکیب کامل چهار ورزشکار راهی این رقابت‌ها شده بودیم و توانستیم نتایج خوبی را هم بگیریم، به طوری که دوندگان ما برخی از دوندگان آفریقایی تبعه کشورهای عربی را پشت سر گذاشتند.

مربی تیم ملی دوی ماراتن ایران خاطرنشان کرد: این مسئله اتفاق بسیار خوبی در دوومیدانی ایران است. ما تمام تلاش خود را انجام دادیم تا فدراسیون با اعزام تیم ما به صورت کامل موافقت کند. من مطمئنم که فدراسیون از سرمایه گذاری در رشته دوی ماراتن پشیمان نخواهد شد.

وی ادامه داد: ما برای رشد دوی ماراتن برنامه داریم. کار سختی است اما اگر حمایت شویم، می توانیم در چند سال آینده به مدال آسیا هم برسیم. کسب مدال در آسیا با توجه به حضور چین و کره جنوبی، قهرمانان جهان به مانند کسب مدال جهانی است.

وی در مورد حضور دوندگان آفریقایی در این رقابت‌ها نیز گفت: در این مسابقات وقتی نام دوندگان کشورهای عربی می‌آمد همه می دانستند که آنها آسیایی نیستند. من نسبت به این مسئله به مسئولان آسیایی گلایه کردم زیرا این رویه در دوومیدانی آسیا عدالت نیست.

گلستانی در پایان تصریح کرد: تیم ما بلافاصله بعد از مسابقات به تهران بازگشت. به همین دلیل از رده بندی تیمی بی‌اطلاع هستم اما با توجه به اینکه تیم ما برای اولین بار با ترکیب کامل راهی این رقابت‌ها شده بود مطمئنا در رده بندی تیمی امتیاز خوبی گرفته است و شاید بعد از تیم هنگ کنگ که در طی پنج سال گذشته با مربی انگلیسی به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت و تیم چین در رده سوم ایستاده باشیم. باید در این مورد طی روزهای آینده از فدراسیون آسیا کسب اطلاع کنیم.

دوازدهمین دوره رقابت‌های دوی ماراتن قهرمانی آسیا هفته جاری در پونای هند برگزار شد.