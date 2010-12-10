گل اول راه آهن هند بود

به گزارش خبر نگار مهر در اصفهان، امیر قلعه نوعی شامگاه پنج شنبه پس از تساوی در برابر راه آهن در گفتگو با خبرنگاران افزود: قبل از اینکه پنالتی اتفاق افتاد ما اشتباه فردی کردیم و پس از آن روی ضربه پنالتی گل دوم را دریافت کردیم.

وی در خصوص عدم استفاده از احمد جمشیدیان گفت: این بازیکن بعد از تقویض در بازی سایپا پیراهن خود را به زمین زد که البته این حرکت را در برمانه نود دیدم به همین دلیل از او در این بازی استفاده نکردم.

سرمربی سپاهان ادامه داد: پیراهن سپاهان قداست دارد این تیم بهترین تیم ایران در یک دهه اخیر فوتبال ایران است بنابر این جمشیدیان باید به این درک برسد.

وی همچنین در خصوص عدم استفاده از بنگر از ابتدای بازی خاطر نشان کرد: ما سه دفاع برتر در ایران داریم که فقط می توانیم از دو نفر آنها بهره ببریم

قلعه نوعی ادامه داد: کاظمیان هر چند بازی زیاد خوبی ارئه نداد اما او نسبت به ابتدای فصل خیلی بهتر بازی می کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم استفاده از بازیکنان بومی از جمله پاپی و جعفرپور خاطر نشان کرد: اصلا در سپاهان این مباحث مطرح نیست از طرفی به ترکیب تیمی که در دو بازی قبلی هشت گل زده دست نمی‌زندم ضمن اینکه به بازیکنان اصفهانی نیز اعتقاد زیادی دارم و از طرفی شما نگاه کنید در رئال مادرید و بارسلونا چند نفر بازیکن اسپانیایی دارند.