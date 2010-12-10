رئیس جمهور کره جنوبی وارد مالزی شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری برناما، مراسم استقبال در محل پارلمان مالزی و با حضور میزان زین العابدین پادشاه مالزی، نجیب رزاق نخست وزیر مالزی و برخی اعضای کابینه دولت مالزی برگزار شد.

سفر رئیس جمهور کره جنوبی به مالزی به مناسبت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور انجام می شود.

لی مونگ باک که توسط مقامات ارشد دولتی و اعضای جامعه بازرگانی کره جنوبی همراهی می شود در پوتراجایا با نجیب رزاق نخست وزیر مالزی و مقامات رسمی مالزی دیدار خواهد داشت.

انتظار می رود در این دیدارها موضوعاتی از قبیل زمینه های جدید همکاری در سطوح منطقه ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

همچنین رئیس جمهور کره جنوبی در میزگردی با حضور اعضای صندوق تجاری مالزی شرکت خواهد کرد.

