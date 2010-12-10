به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین پس از پیروزی 2 بر یک عصر پنجشنبه تیمش برابر فولاد ضمن بیان این مطلب افزود: فکر میکنم با این برد 70 درصد مشکلات استیلآذین رفع شده باشد و ما میتوانیم از بحران خارج شویم. البته هنوز یک مقدار ضعف بدنی در میان بازیکنان دیده میشود که این موضوع هم به زودی برطرف خواهد شد.
وی در مورد کادر فنی جدید استیلآذین و دستیاران محمد خاکپور گفت: من از مربیانی که خاکپور با خود به تیم آورده هیچ شناختی ندارم اما امیدوارم که با آنها موفق باشد.
پروین در ادامه در پاسخ به این سوال که چطور شد که با حسین کعبی آشتی کردید، گفت: من با کعبی قهر نبودم که بخواهم آشتی کنم، ضمن اینکه اگر کعبی مصاحبهای در روزنامهها کرده باید تکذیب کند و پس از آن از بازیکنان عذرخواهی کند نه از من، چرا که من عقدهای ندارم. من از همان اول او را بخشیده بودم اما چون خودم همیشه در تیمهایم با تعصب و غیرت کار میکنم این موضوع را نمیپذیرم که بعد از صحبتهای من کسی برود و در روزنامهها مصاحبه کند و حرفهایی را که نباید به زبان بیاورد.
رئیس سازمان فوتبال استیلآذین در مورد این که آیا از طریق موبایل نکاتی را به نیمکت استیلآذین منتقل میکرده یا خیر؟ گفت: پیش از این هم گفتم که از موبایل خوشم نمیآید و شما مطمئن باشید تا زمانی که در فوتبال هستم هیچوقت از موبایل استفاده نمیکنم، ضمن اینکه بازیکنان هم خیلی وقت هست که آزادند و پس از بازی میتوانند از موبایلهای خود استفاده کنند. (پروین در حالی بر این نکته اصرار کرد که هفته گذشته در برنامه نود تصویر او در حال صحبت با موبایل پخش شد!)
علی پروین در مورد حضور پسرش در ورزشگاه گفت: خوشبختانه محمد مصدوم شد تا دیگر حرف و حدیثها راجع به او تمام شود و سه، چهار ماهی هم محمد از فوتبال دور خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که به نظر میرسید ناصر ابراهیمی در میان تماشاگران فولاد نشسته است، گفت: من که متوجه این موضوع نشده بودم و این را از شما میشنوم اما ناصر ابراهیمی استاد من است و من برای او احترام خاصی قائلم.
پروین با اشاره به اینکه لیست استیلآذین کامل است، گفت: دیگر نمیتوانیم هیچ بازیکنی را به خدمت بگیریم، فکر میکنم که با این پیروزیها میتوانیم به روزهای خوب خود بازگردیم، ضمن اینکه میلاد زنیدپور هم امروز به خاطر مشکل سربازیاش نتوانست برای تیم به میدان برود. اما او در لیست تیم حضور داشت.
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