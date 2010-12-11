به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تنها 10 گل از خط دروازه ها گذشت که میانگین 1/1 گل برای هر بازی بود. این میانگین کم گل‌زده حاصل ثبت نتیجه تساوی بدون گل در چهار بازی بود.

این هفته چهار تیم صدرنشین، ذوب آهن اصفهان، استقلال تهران، مس کرمان و سپاهان با نتیجه تساوی زمین را ترک کردند به همین خاطر تغییری در بالای جدول به وجود نیامد.

تیم‌های تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان به لطف برتری مقابل تیم‌های پرسپولیس و شاهین بوشهر هرکدام یک پله در جدول صعود کردند. این درحالی بود که تیم پرسپولیس با دو پله سقوط به رده هفتم جدول تنزل کرد. سرخپوشان تا دو هفته قبل رتبه دوم جدول را در اختیار داشتند.

از سکوی هشتم تا چهاردهم جدول رده بندی تغییری در جایگاه تیمها به وجود نیامد اما تیمهای سایپای البرز، شهرداری تبریز و استیل آذین هرکدام یک پله در جدول صعود کردند و رتبه های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم را به خود اختصاص دادند. به دنبال صعود این سه تیم شاهین بوشهر سه پله در جدول سقوط کرد و قعرنشین شد.

- نتایج دیدارهای هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* استیل آذین تهران 2 - فولاد خوزستان یک

گل‌ها: سیاوش اکبرپور (35 - پنالتی و 65 - پنالتی) برای فولاد و باکاری دیاکیته (70) برای فولاد

اخراج: رضا معقولی (64 - فولاد خوزستان)

* سپاهان اصفهان 2 - راه آهن شهرری 2

گل‌ها: سیدجلال حسینی (51) و محسن بنگر (73) برای سپاهان و امین متوسل‌زاده (16) و بهادر عبدی (70 - پنالتی) برای راه آهن

اخراج: امید ابراهیمی (69 - سپاهان)

* پیکان قزوین صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* نفت تهران صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* صبای قم یک - سایپای البرز یک

گل‌ها: سید مرتضی هاشمی‌زاده (44) برای صبا و کریم انصاری‌فرد (27) برای سایپا

* مس کرمان صفر - پاس همدان صفر

* استقلال تهران صفر - شهرداری تبریز صفر

* صنعت نفت آبادان یک - شاهین بوشهر صفر

گل: روح الله عرب (33)

- جدول گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

14 گل: ادینهو (مس کرمان)

10 گل: رضا نوروزی (فولاد خوزستان) و کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

9 گل: سیدمحمد حسینی (ذوب آهن اصفهان)

8 گل: میلاد میداودی (استقلال تهران)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان) و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)

7 گل: مهرداد اولادی (ملوان انزلی)، ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)، آرش افشین (فولاد خوزستان) و محسن بیاتی نیا (صبای قم)

6 گل: محمد نوری (پرسپولیس تهران)، محمد غلامی و سیاوش اکبرپور (استیل آذین)، فرهاد مجیدی (استقلال تهران) و عباس محمدرضایی (سایپای البرز)

5 گل: امین متوسل‌زاده و بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، آرش برهانی (استقلال تهران)، علیرضا عباسفرد (پیکان قزوین)، غلامرضا رضایی (پرسپولیس تهران)، امید شریفی نسب (نفت آبادان)، فرهاد خیرخواه (پاس همدان) و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)

4 گل: مسعود ابراهیم‌زاده، جاسم کرار و علی علیزاده (تراکتورسازی تبریز)، مهدی رجب زاده (ذوب آهن اصفهان)، هادی اصغری (صبای قم)، میثم بائو و علی کریمی (شهرداری تبریز)، میلوراد یانوش رضا عنایتی (سپاهان اصفهان)، امیر میربزرگی (پیکان قزوین)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)، امیر محبی (پاس همدان)، ابراهیم صادقی (سایپای البرز) و ایمان حیدری (شاهین بوشهر)

3 گل: ایگور کاسترو و مهدی رجب‌زاده (ذوب آهن اصفهان)، جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، جهانگیر عسگری و مجید خدابنده لو (پیکان قزوین)، شهرام گودرزی (شهرداری تبریز)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، رسول نویدکیا (نفت آبادان)، محمد نزهتی (ملوان انزلی)، باکاری دیاکیته و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز) و اشپیتم آرفی (پرسپولیس تهران)

- جدول گلزنان خارجی لیگ برتر به شرح زیر است:

14 گل: ادینهو (مس کرمان)

7 گل: ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

4 گل: جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان) و باکاری دیاکیته (فولاد خوزستان)

3 گل: رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، کارلوس ادواردو(شهرداری تبریز)، اشپیتم آرفی (پرسپولیس) و ایگور کاسترو ( ذوب آهن اصفهان)

2 گل: خوزه نارسیسو (نفت تهران) و اکمل هولماتوف (پاس همدان)

یک گل: تیاگو فراگو (پرسپولیس)، لئوناردو پیمنتا (تراکتورسازی)، محمود آمنه، ریکاردو دی سوزا(راه آهن شهرری)، خلدون ابراهیم (نفت تهران)، فابیو جانواریو ( سپاهان اصفهان)، آرتور یدگاریان (پاس همدان) و لئون پاچاجیان (نفت آبادان)

- جدول رده بندی لیگ برتر به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 36 امتیاز - تفاضل گل 12+ (18 بازی)

2- استقلال تهران 34 امتیاز - تفاضل گل 8+ (17 بازی)

3- مس کرمان 31 امتیاز (18 بازی)

4- سپاهان 30 امتیاز (16 بازی)

5- تراکتورسازی تبریز 28 امتیاز - تفاضل گل 7+ (18 بازی) - یک پله صعود

6- صنعت نفت آبادان 28 امتیاز - تفاضل گل 4+ (17 بازی) - یک پله صعود

7- پرسپولیس تهران 27 امتیاز (18 بازی) - دو پله سقوط

8- فولاد خوزستان 23 امتیاز (18 بازی)

9- صبای قم 22 امتیاز - تفاضل گل 1+ (17 بازی)

10- راه آهن شهرری 22 امتیاز - تفاضل گل 4- (18 بازی)

11- ملوان بندرانزلی 22 امتیاز - تفاضل گل 5- (18 بازی)

12- نفت تهران 19 امتیاز - تفاضل گل 5- (18 بازی)

13- پاس همدان 19 امتیاز - تفاضل گل 6- (18 بازی)

14- پیکان قزوین 18 امتیاز (18 بازی)

15- سایپای البرز 17 امتیاز - تفاضل گل 6- (18 بازی) - یک پله صعود

16- شهرداری تبریز 17 امتیاز - تفاضل گل 10- (18 بازی) - یک پله صعود

17- استیل آذین 17 امتیاز - تفاضل گل 17- (18 بازی) - یک پله صعود

18- شاهین بوشهر 16 امتیاز - تفاضل گل 14- (18 بازی) - سه پله سقوط