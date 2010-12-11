پایش تصویری منطقه اشترانکوه / اینترنت در کنار دریاچه گهر!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور، کارشناس مسئول تنوع زیستی و مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور و کارشناس مسئول بیمارهای حیات وحش این سازمان، طرح پایش تصویری منطقه حفاظت شده اشترانکوه به بهره برداری رسید.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان روز جمعه در حاشیه این مراسم در سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به محدودیتهای منابع، امکانات و نیروی انسانی باید استفاده از روشهای نوین حفاظتی در دستور کار قرار گیرد.

محمد حسین بازگیر با اشاره به استفاده از دوربینهای کنترلی و نظارتی در سطح منطقه حفاظت شده اشترانکوه، بیان داشت: این تجربه برای اولین بار در ایران عملیاتی می شود.

وی با اشاره به هزینه 35 میلیون تومانی برای بهره برداری از پروژه پایش تصویری منطقه حفاظت شده اشترانکوه و دریاچه گهر، یادآور شد: تعمیم و اجرای این پروژه در سایر مناطق حفاظت شده استان در دستور کار قرار دارد.

منطقه حفاظت شده اشترانکوه

مدیرکل محیط زیست استان لرستان با اشاره به کمبود و محدودیت امکانات و نیروی انسانی برای حفاظت از مناطق حفاظت شده استان، بیان داشت: از سوی دیگر با توجه به صعب العبور بودن برخی مناطق حفاظت شده لرستان استفاده از روش های نوین پایش و مدیریت ضروری است.

بازگیر با اشاره به همکاری معاونت عمرانی استانداری لرستان در اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: این طرح موجب ارتقا ضریب حفاظت و نظارت بیشتر بر منطقه حفاظت شده اشترانکوه می شود.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در کنار دریاچه گهر با بهره برداری از این پروژه، یادآور شد: از سوی دیگر محدودیتی برای رصد کردن این منطقه در روز و شب با استفاده از سیستم پایش تصویری وجود ندارد.

به گزارش مهر، اشترکوه یا اشترانکوه از عجایب طبیعی ایران و یکی از ذخایر طبیعی ارزشمند جهان به شمار می‌آید. اشترانکوه، رشته‌کوهی است در شرق استان لرستان که در حوزه استحفاظی شهرستان ازنا قرار دارد. این رشته کوه از بلندترین رشته‌کوه‌های زاگرس است.

اشترانکوه از غرب به شهرستان دورود، از شمال به شهرستان ازنا و از شرق و جنوب به شهرستان الیگودرز محدود می‌شود. قله‌های بلند و پربرف، دره‌های ژرف و طولانی، رودهای دائمی، پوشش گیاهی و جانوری بسیار متنوع، روستاهای کوهپایه‌ای از جمله ویژگی‌های اشترانکوه است که به سبب بلندی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری به خوبی پیداست.

این رشته کوه در حدود سال ۱۳۴۰ از لحاظ گونه‌های جانوری و گیاهی جزء مناطق حفاظت شده قرار گرفت و در سال ۱۳۴۸ جزء محیط زیست جهانی قرار گرفت.

از گونه‌های جانوری آن می‌توان به خرس قهوه ای، روباه،، کفتار، گراز، گرگ خاکستری، بز کوهی، قوچ، و از پرندگان می‌توان به عقاب، کبک، جغد، اردک و شاهین، اشاره کرد که همگی تحت حفاظت محیط زیست اشاره کرد.

دریاچه گهر نیز به عنوان یکی از دریاچه های بکر و زیبای آب شیرین ایران در میان رشته کوه های زاگرس و در دامنه اشترانکوه واقع شده و این دریاچه از ذوب برف های اشترانکوه و انباشت آب آن در پشت سد یا آب بندی که از ریزش کوه پدید آمده تشکیل شده است.

دریاچه گهر - نگین اشترانکوه

دریاچه گهر که دارای لقب نگین اشترانکوه است از زیباترین دریاچه های کوهستانی ایران است که در 121 کیلومتری شرق استان لرستان به مرکزیت خرم آباد و در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهر دورود در این استان واقع شده است و همچون نگینی در مرکز منطقه حفاظت شده اشترانکوه با مختصات جغرافیایی 49 درجه و 16 دقیقه تا 9 درجه و 17 دقیقه طول شرقی و تا 33 درجه و 18 دقیقه عرض شمالی در ارتفاع 2350 متری از سطح دریای آزاد قرار گرفته است.

این دریاچه کم نظیر شامل دو بخش به نامهای گهر بزرگ و گهر کوچک - یا گهر بالا و پایین- است که وسعت دریاچه گهر بزرگ حدود 100 هکتار و عمق دریاچه بین 4 تا 28 متر و عرض آن بین 400 تا 800 متر و طول آن 1500 متر است.

میزان بارش سالانه در منطقه حدود 931 میلی متر است که بیشتر به صورت بارش برف می باشد به طوریکه در سالهای پربرف سطح دریاچه یخ بسته و مناظر زیبا و بدیعی را برای علاقمندان به طبیعت و گردشگران به وجود می آورد.

موقعیت دریاچه گهر محصور شده در بین رشته کوههای اشترانکوه است و بسیاری از کوهنوردان در تمامی فصول سال به قلل مرتفع این کوهها از جمله قله های متنوع اشترانکوه، گل گل، سن بران، پل پازن پیر، تخت شاه و ... صعود می کنند.

پوشش گیاهی اطراف دریاچه گهر و منطقه اشترانکوه شامل بلوط، بید، بادام، پسته وحشی، گلابی وحشی، چنار، نارون، انجیر، زبان گنجشک، سیب، زالزالک، ارژن، کنار و ... است.