بیتا وکیلی که تابلوی نقاشی وی با قیمت 12 میلیون تومان به عنوان یکی از گران‌ترین آثار به فروش رفته در چهارمین نمایشگاه هفت نگاه عنوان شده است، به خبرنگار مهر گفت:همانطور که قیمت همه کالاها عوض شده، باید قبول کنیم قیمت آثار هنرهای تجسمی نیز تغییر کرده است.

وی افزود: به دلیل اینکه هنوز فرهنگ‌سازی زیادی برای خرید اثار هنری صورت نگرفته است، هنوز قیمت تابلوها یا مجسمه‌ها از نظر مردم گران تلقی می‌شود حتی در این نمایشگاه که قیمت‌ها بسیار تعدیل شده‌اند.

وکیلی در مورد قیمت آثار تجسمی عنوان کرد: با اینکه مسئولان برگزاری هفت نگاه سعی کردند قیمت‌ها را تعدیل کنند تا مردم عادی هم قادر به خرید شوند اما یکسری از آثار هستند که بازار بین‌المللی دارند و اگر قرار باشد قیمت خیلی پایین‌تری برای آن تعیین کرد، هنرمند ترجیح می‌دهد اثرش را در خارج از کشور به فروش برسد.

این نقاش همچنین برگزاری نمایشگاه‌هایی مانند هفت نگاه را مثبت ارزیابی کرد: هر تلاشی در زمینه فروش و معرفی هنرمندان مثبت و خوب است. هفت نگارخانه دور یکدیگر جمع شده‌اند و در این سال‌ها بستری را فراهم کرده‌اند که طیف‌های مختلف بتوانند اثار خود را به نمایش بگذارند.

وکیلی ادامه داد: هریک از نگارخانه ها مخاطب مخصوص به خود را دارند مثلا دانشجویان به یکسری از نگارخانه‌ها بیشتر سر می‌زنند و مجموعه‌داران ممکن است با نگارخانه‌های خاصی در ارتباط باشند اما وقتی چند نگارخانه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، این قابلیت را دارند که هر دو قشر را دربربگیرند.