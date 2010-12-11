دکتر کیث میلر استاد فلسفه و کامپیوتر دانشگاه ایلینویز در مورد اینکه با توجه به میان رشته‌ای بودن علوم چگونه میان تخصص و حوزه‌های موضوعی دیگر می‌توان توازن ایجاد کرد به خبرنگار مهر گفت: حوزه‌های تحقیقاتی بنده آزمونهای نرم افزاری (software testing) و اخلاق کامپیوتر است.

وی تصریح کرد: آزمونها و تستهای نرم افزاری بخش تکنیکی و فنی کوچکی در علوم کامپیوتر به شمار می‌روند.

وی تأکید کرد: اما اخلاق کامپیوتر تقریباً حوزه‌ای میان رشته‌ای به شمار می‌رود. برای بررسی و تحقیق در حوزه اخلاق کامپیوتر دو رشته و حوزه اصلی باید مورد توجه قرار گیرند. برای بررسی اخلاق کامپیوتر بنده دو حوزه و رشته فلسفه و علوم کامپیوتر را مورد مطالعه قرار می‌دهم.

مؤلف "اخلاق کامپیوتر" در ادامه تصریح کرد: در مورد چگونگی ایجاد موازنه میان علایق و حوزه‌هایی که چند بخشی و میان رشته‌ای هستند با قاطعیت نمی‌توان سخن گفت. به عبارت دیگر درباره این موضوع که چگونه می‌توان میان تخصص خود و مطالعات مرتبط با آن موازنه ایجاد کرد نمی‌توان به طور قطعی و مشخص صحبت کرد.

وی خاطر نشان کرد: از یک سو نباید نسبت به بیشتر ایده‌های مهم یک موضوع بی تفاوت بود. به عبارت دیگر نباید نسبت به ایده‌های محوری که علوم بر پایه آنها بنا می‌شوند بی توجه بود و از آنها غافل شد.

این متخصص اخلاق کامپیوتر در ادامه گفت: از سوی دیگر در هر مورد هر موضوع نمی‌توان تمام مسائل مرتبط با آنرا مطالعه کرد. از اینرو تحقیق و پژوهش در مورد موضوعی که ماهیت میان رشته‌ای دارد مستلزم انتخاب و گزینش و تحقیق است.

وی خاطر نشان کرد: گفتگو و مشورت با اندیشمندان و متخصصان حوزه‌های دیگر علوم کمک مهمی در این زمینه می‌تواند باشد. بیشتر کارهای بنده کارهای اشتراکی و مبتنی بر همکاری با سایر اساتید و محققان است.

میلر افزود: کارهای بنده با همکاری متخصصان حوزه‌های فلسفه، مهندسی، علوم کامپیوتر و حقوق است. بنده با این اندیشمندان در مورد موضوعات مورد علاقه مشورت می‌کنم و منابع و مراجع مهم و مرتبط با آن تحقیق خاص را از این طریق به دست می‌آورم.

وی تصریح کرد: به هر حال معتقدم که مناسب است انسان در یک حوزه متخصص باشد. برای نمونه بنده در علوم کامپیوتر متخصص هستم و در حوزه اخلاق کامپیوتر تأکید و توجه بنده بر اجزای فنی و تکنیکی برای بررسی مسائل و موضوعات اخلاقی هستند.

استاد فلسفه و کامپیوتر دانشگاه ایلینویز در ادامه خاطر نشان کرد: علت این موضوع این است که آموزش و مطالعات بنده علوم کامپیوتر است و به بنده در فهم آن اجزای فنی که ممکن است برای فیلسوفان سخت و دشوار باشد کمک می‌کند.

میلر بر این باور است که بهترین محقق و پژوهشگر حوزه میان رشته‌ای کسی است که هیچ کدام از شاخه‌های تشکیل دهنده آن حوزه را به طور سطحی مورد بررسی قرار ندهد و آن رشته میان رشته‌ای را به طور سطحی ملاحظه نکند.

وی می‌افزاید: او باید از هر رشته مرتبط با آن حوزه میان رشته‌ای به بهترین و دقیق‌ترین شکل ممکن استفاده ببرد و هر رشته را با دقت خاص بررسی کند.

کیث میلر استاد فلسفه و کامپیوتر دانشگاه ایلینویز در اسپرینگ فیلد آمریکا است. او سابقه تدریس در دانشگاه آیوا و کالج ویلیام و مری را دارد. حوزه تخصصی او اخلاق کامپیوتر است. کتابها و مقالات زیادی از او در حوزه اخلاق کامپیوتر و اخلاق تکنولوژی منتشر شده است؛ "راهنمای اخلاق کامپیوتر" و "اخلاق کامپیوتر" از این جمله هستند.