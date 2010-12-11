"پریشان" در تب و تاب دومین بحران راهسازی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دریاچه پریشان برای بار اول مدتها پیش مورد تعرض بیلهای میکانیکی برای راهسازی قرار گرفت تا بر این اساس جاده ای در بخش شمالی دریاچه احداث شود.

پس از این اقدام گروه های مختلف از جمله محیط زیست عملیات راهسازی را متوقف کردند تا دریاچه پریشان در شهرستان کازرون فارس مورد آسیب عملیات راهسازی قرار نگیرد.

پیاده روی مردم برای جلوگیری از ادامه تخریب پریشان

اما در حالیکه دوستداران دریاچه پریشان تصور می کردند که عملیات راهسازی در حریم دریاچه برای همیشه متوقف شده این روزها دوباره خبر رسیده که تکاپوهایی برای انجام عملیات راهسازی جدید درجوار دریاچه پریشان در حال انجام است.

کمیته ارزیابی محیط زیست رای به آغاز عملیات داد

در این خصوص دبیر موسسه 13 فروردین با اشاره به تلاشهایی که در خصوص جلوگیری از انجام راهسازی و صدور مجوز برای این اقدام در دریاچه پریشان در جلسه کمیته ارزیابی محیط زیست مقارن 16 آذر ماه انجام داده، بیان کرد: در این جلسه شرکت داشتم و دلایل و مستندات خود را مبنی بر غیر قابل توجیه بودن راهسازی در پریشان، ارائه دادم اما بازهم این کمیته رای به صدور مجوز داد.

سید علی اکبر کاظمینی مسیر راهسازی جدید در پریشان را صیف آباد به پل آبگینه اعلام کرد و افزود: این راه یک مسیر بین مزارع است که در غرب دریاچه قرار دارد.

کمیته به نظر کارشناسان توجهی نمی کند

وی با تاکید بر اینکه کمیته مذکور در حال انجام کار غیر کارشناسی است، بیان کرد: این کمیته به نظرات کارشناسان توجهی نمی کند و مشخص نیست که این کمیته ارزیابی چرا نظرات کارشناسان را قبول نمی کند.

این دوستدار محیط زیست با تاکید بر اینکه این جاده هیچ دلیل منطقی برای احداث ندارد، عنوان کرد: بنده تا به حال بارها از حقوق روستائیان همجوار پریشان دفاع کردم و اگر قرار است خدماتی به روستائیان ارائه شود پس چرا با استفاده از جاده ای که اکنون وجود دارد امکاناتی نظیر درمانگاه و... برای اهالی ساخته نمی شود و اصرار به ساخت این جاده است.

کاظمینی با اشاره به اینکه تمام جوامع کازرون از اینکه پریشان در این شهرستان وجود دارد، افتخار می کنند و با راهسازی در آن مخالفند، بیان کرد: در جلسه کمیته ارزیابی، اداره راه نیز حضور داشتم و آنها در بخشی از جلسه به بدهی 92 میلیاردی اداره راه اشاره کردند و در این خصوص باید گفت اگر چنین بدهی وجود دارد پس چرا می خواهند پروژه جدیدی را شروع کرده و چرا پروژه های دیگر خود را به اتمام نمی رسانند.

دلیل احداث جاده منطقی نیست

وی یادآور شد: همچنین در این جلسه یکی از دلایلی که به عنوان لزوم احداث جاده جدید مطرح شد مسئله امنیتی بود که قبلا چند ساعتی اهالی یکی از روستاها به دلایلی جاده را چند ساعت مسدود کرده بودند و اکنون لزوم ایجاد جاده ای جدید احساس می شود که باید گفت این جاده یک شاهراه ارتباطی است و این دلیل نیز منطقی نیست.

دبیر موسسه 13 فروردین بیان کرد: باید گفت که خود کارشناسان محیط زیست نیز مخالف احداث جاده هستند و محیط زیست نیز با اقدامات قانونی خود از انجام هرگونه عملیات راهسازی جلوگیری کرده است.