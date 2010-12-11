ظریفه رویین از تجدید چاپ 3 کتابش برای کودکان و نوجوانان خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: "از اینجا تا بهار" عنوان رمانی برای گروه سنی نوجوان است که چاپ نخست آن در سال 76 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد و به زودی چاپ دوم آن پس از سالها منتشرخواهد شد.
وی درباره داستان این کتاب توضیح داد: " از اینجا تا بهار" داستان یک دختر بچه است که سال آخر دوره ابتدایى را مىگذراند. پدرش که به اصطلاح موجى است گاهى کارهایى مىکند که سبب تمسخر دوستان دختر مىشود. دختر دفتر خاطرات پدر را به دست مىآورد و همراه او به جبهه سفر مىکند.
نویسنده "نوههای ننه رعنا" درباره کتاب دیگرش بیان کرد: کتاب دیگرم با نام "نقاشیها حرف میزنند" نیز توسط همان ناشر به چاپ دوم میرسد که این کتاب مجموعه داستانی برای کودکان است که چاپ اول آن در سال 75 منتشر شده بود و پس از 14 سال قرار است چاپ دوم آن با ویرایش منتشر شود.
رویین افزود:" باغ شیشهای" عنوان کتاب دیگرم است که در سال 81 با همکاری کارگاه قصه و رمان حوزه هنری و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد و در حال حاضر چاپ سوم آن آماده چاپ میشود. این کتاب در دو فصل "تب شیشهای" و "مهربانی در باغ شیشهای" همراه با تصاویری از دنیای رنگارنگ حشرات و پرندهها و به طور کلی حیوانات در همنشینی با طبیعت منتشر میشود.
وی اضافه کرد: داستان مربوط به یک شاپرک است که خواهرش بیمار شده و داروى شفادهنده او شهد گلى است که باید از باغ شیشهاى آوردهشود. شاپرک این سفر پر خطر را مىپذیرد و به باغ شیشهاى مىرود و شهد را براى خواهرش مىآورد و او شفا مىیابد.
نویسنده "گربه ستاره را خورد" در پایان عنوان کرد: در حال حاضر مشغول ویرایش نهایی این سه کتاب هستم تا غلطهایی که در چاپهای قبلی بوده اصلاح شود اما کلیت کار دچار تغییر نمی شود البته ممکن است ناشر تغییرات در گرافیک آنها ایجاد کند.
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