آمادگی جایگاهها برای عرضه بنزین 3 نرخی/ کاهش مصرف با ابطال کارت سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی یارانه حاملهای انرژی، توسعه زیرساختهای اجرای این طرح در سطح 31 استان ایران در حال تکمیل است.

از سوی دیگر با توجه به نقش برجسته بنزین در اقتصاد خانوار به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاهای مصرفی کشور، آزادسازی یارانه این فرآورده پر طرفدار نفتی با حساسیت بیشتری توسط جامعه مصرف و دولتمردان دنبال شود.

پیگیری های خبرنگار مهر از وزارت نفت حاکی از تکمیل پروژه نصب و راه اندازی سامانه پرداخت بهای بنزین به صورت سه نرخی در بیش از دو هزار و 100 جایگاه بنزین در سراسر کشور است.

بر این اساس با اجرای طرح سوختگیری بنزین آزاد با کارت هوشمند از ابتدای خرداد ماه و تعیین سهمیه ماهانه 500 لیتر برای خودروهای شخصی، فاز سوم این طرح با نصب سامانه ای جدید، امکان عرضه بنزین با نرخ سوم را در جایگاههای سراسر کشور فراهم کرده است.

طراحی این سامانه به گونه ای انجام شده است که برای استفاده از بنزین با نرخ دوم و سوم ابتدا باید سهمیه بنزین یارانه ای کارتهای هوشمند سوخت به پایان برسد و پس از پایان این سهمیه بنزین یارانه ای امکان سوخت گیری بنزین با نرخ دوم و سوم با کارت هوشمند فراهم می شود.

کیف الکترونیکی بنزین هم یکی دیگر از طرحهایی که همزمان با نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سطح مجاری های عرضه سوخت کشور به طور کامل نصب و راه اندازی شده است.

با توجه به احتمال افزایش قیمت بنزین، سایر فرآورده های نفتی و سی.ان.جی با فعال سازی کیف الکترونیکی در کارتهای هوشمند سوخت امکان پرداخت وجه حاملهای انرژی از طریق سامانه شبکه شتاب بانکی در جایگاهها فراهم خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان امکان شارژ تا سقف یک میلیون تومان اعتبار در کارتهای هوشمند سوخت به عنوان کیف الکترونیکی سوخت وجود دارد که شارژ و پرداخت الکترونیکی قیمت سوخت مشمول هیچگونه کارمزدی توسط بانک عامل نخواهد شد.

ابطال کارتهای سوخت مصرف بنزین را کاهش داد

به گزارش مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون نزدیک به نیم میلیون کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و غیر شخصی غیر مجاز از چرخه سامانه هوشمند سوخت خارج شده است این در حالی است که بر اساس اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور احتمال ابطال کارت هوشمند سوخت برخی از خودروهای عمومی هم در هفته های آینده وجود دارد.

از سوی دیگر متوسط مصرف بنزین ایران هم در 266 روز نخست سالجاری به حدود 63 میلیون لیتر در روز رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از سه میلیون لیتر کاهش یافته است.

این در حالی است که در سومین ماه فصل پاییز امسال و به دنبال تعیین ماهانه سهمیه بنزین خودروها متوسط مصرف بنزین یارانه ای با کاهشی هفت میلیون لیتری نسبت به متوسط سالانه به کمتر از 60 میلیون لیتر در روز رسیده است.

همزمان با کاهش مصرف بنزین یارانه ای، از ابتدای سالجاری متوسط فروش بنزین آزاد ( بنزین 400 تومانی) با افزایشی چهار برابری به بیش از 12 میلیون لیتر رسیده است که پیش بینی می شود در صورت ادامه وضعیت موجود میانگین فروش بنزین آزاد به 20 میلیون لیتر هم برسد.



مذاکره برای تعیین نرخ سوم بنزین و احتمال حذف سهمیه بندی

در حال حاضر تعیین نرخ جدید و نحوه عرضه برای بنزین پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به کلافی سردرگم تبدیل شده است که عدم اطلاع رسانی شفاف از سوی دولتمردان منجر به افزایش گمانه زنی ها و طرح سناریوهای قیمتی و غیر قیمتی در این زمینه شده است.

در شرایط فعلی امکان عرضه همزمان بنزین معمولی و سوپر به صورت دو نرخی در جایگاهها وجود دارد به طوریکه قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای 100 تومان، بنزین سوپر یارانه ای 150 تومان، بنزین نیمه یارانه ای 400 تومان، بنزین نیمه یارانه ای سوپر 550 تومان است.



بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، موجودی بنزین ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت با نرخهای یارانه ای فعلی 100 و 150 تومان عرضه می شود.

به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که با آزاد سازی یارانه بنزین و حذف نظام سهمیه بندی، نرخ اول برای عرضه بنزین ذخیره سازی شده در کارتها با قیمتهای فعلی اختصاص یابد و سپس دو نرخ جدید برای عرضه بنزین نیمه یارانه ای و آزاد توسط دولت تعیین شود.

با توجه به استقبال از خرید بنزین نیمه یارانه ای در دو سال گذشته، بنزین 400 تومانی محتمل ترین گزینه برای تعیین نرخ دو بنزین توسط دولت بوده که این نرخ دوم هم تاکنون توسط هیچیک از اعضای کابینه تکذیب نشده است.

از سوی دیگر هم اکنون بررسی و رایزنی ها برای تعیین نرخ سوم بنزین در بین دولتمردان و مسئولان مختلف در حال انجام است که به نظر می رسد توافق نهایی در بین دولتمردان برای تعیین این نرخ مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.



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گزارش از محمد علی زمان خانی