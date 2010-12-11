صدور سالانه 112 میلیون قبض رنگی گاز/ کاهش دوره صدور قبوض

مجتبی شیخ بهایی در گفتگو با مهر با اشاره به انتشار قبوض رنگی برای مشترکان گاز در تمامی استانهای کشور گفت: در حال حاضر صدور قبوض سبز، زرد و آبی برای مشترکان به منظور اطلاع رسانی از میزان مصرف گاز طبیعی توسط هر یک از مشترکان به تمامی شرکتهای گاز استانی ابلاغ شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این سئوال که تاکنون قبوض رنگی گاز در برخی از استانها منتشر نشده است، اظهار داشت: در برخی از استانها پیشتر تعداد قابل توجه ای قبوض معمولی منتشر شده بود که برای جلوگیری از اتلاف سرمایه قرار شد ابتدا این قبوض معمولی مورد استفاده قرار بگیرد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با اعلام اینکه با اتمام قبوض معمولی، انتشار قبوض رنگی گاز در این استانها آغاز خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی قبوض گاز هر 45 روز یکبار منتشر می شود.

وی با بیان اینکه سالانه در مجموع 8 قبض برای مشترکان گاز صادر می شود، تعداد کل قبوض صادر شده توسط شرکت ملی گاز را سالانه حدود 112 میلیون قبض عنوان کرد و افزود: پیش بینی می کنیم صدور قبوض رنگی منجر به رعایت الگوهای تعیین شده توسط مشترکان گاز شود.

این مقام مسئول در ادامه از آغاز عملیات اجرایی نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز در تهران خبر داد و افزود: در حال حاضر تجهیز کارگاه پیمانکار برای اجرای این پروژه در استان تهران انجام شده است.

شیخ بهایی با اعلام اینکه این طرح در دو مرحله پنج هزارتایی متحرک و ثابت در دست اجرا است، تبیین کرد: در بخش متحرک، قرائت کنتورها توسط ماموران و از 300 متری جمع آوری و به مرکز انتقال می یابد.

به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در حالی که در بخش ثابت، انتقال داده ها و اطلاعات، از طریق سامانه مخابراتی به مرکز گاز انجام می شود.

این مقام مسئول پیشتر با اشاره به برنامه ریزی برای نصب و راه اندازی 10 هزار کنتور هوشمند گاز در سطح تهران به صورت آزمایشی به خبرنگار مهر، گفته بود: از این تعداد اطلاعات پنج هزار کنتور توسط سیستمهای مخابراتی به صورت آن لاین به مرکز اطلاعات ارسال و اطلاعات پنج هزار کنتور دیگر هم توسط دستگاه گیرنده های سیار از فاصله 300 متری در خانه‌ها دریافت خواهد شد.



به گفته این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز در صورت موفقیت این پروژه، نصب دو میلیون کنتور هوشمند گاز تا پایان سالجاری اجرائی خواهد شد.



به گزارش مهر، تسهیل در روند اندازه گیری مصرف گاز، کنترل تقاضا، ارتقای دقت اندازه‌گیری گاز مصرفی، عدم مراجعه ماموران به درب منازل برای قرائت کنتور، دریافت اطلاعات کنتور از راه دور، کنترل میزان انتقال گاز و قطع شبکه در زمان زلزله از مهمترین مزیتهای نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز به شمار می روند.

بر اساس برآورد شرکت ملی گاز ایران هزینه انشعاب، نصب و راه اندازی هر کنتور هوشمند گاز حدود 150 تا 250 هزار تومان محاسبه شده است.