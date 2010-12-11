به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صمد مرفاوی عصر جمعه پس از تساوی مقابل پاس همدان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان اظهارداشت: در این بازی خستگی بازیکنان کاملا مشهود بود که حاصل برنامه ریزی لیگ برتر است. تعطیلات نیم فصل باید به موقع باشد، زیرا تیم‌ها طبق برنامه‌ریزی قبلی تمرینات خود را انجام داده‌اند و طولانی شدن لیگ و فشردگی بازی‌ها روی کیفیت فنی آنها تاثیر منفی گذاشته است.

سرمربی مس کرمان با اشاره به اینکه شکست ناپذیری مس کرمان همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: اگر بازیکنان مس در دیدار با پاس به خوبی از موقعیت‌ها استفاده می کردند نتیجه دیگری در این دیدار رقم می خورد. بی برنامگی موجب مشکلات برای تمام تیم‌های لیگ شده است و مس نیز امروز دچار این مشکل شد. وی کسب نتیجه تساوی در دیدار با پاس همدان را راضی کننده ندانست و ابراز امیدواری کرد در آینده این نتیجه جبران شود.

مرفاوی گفت: برای نیم فصل برنامه ریزی لازم صورت گرفته است و امیدواریم با رفع خستگی بازیکنان و تمرینات ویژه و رفع مصدومیت‌های بازیکنان بتوانیم در نیم فصل دوم هم باقدرت ظاهر شویم.

وی در خصوص بازی هفته آینده مقابل ذوب آهن نیز گفت: این دیدار یکی از دیدارهای سخت مس است و بازیکنان مس باید با تمام توان در این دیدار تلاش کنند. ذوب آهن تیم مقتدری است اما مس نیز برای این دیدار برنامه ریزی لازم را دارد.

وی تصریح کرد: مس تمرینات و برنامه ریزی ویژه‌ای برای این دیدار دارد و بازیکنان ذوب آهن باید منتظر حریفی قوی باشند.