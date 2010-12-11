3 تجمع دانشجویی در لندن طی یک ماه/ نخست وزیر دانشجویان را چه خواند

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه پیش دهها هزار دانشجوی معترض در انگلیس همزمان با طرح موضوع افزایش شهریه دانشگاهها در پارلمان انگلیس، خواستار لغو تصمیم دولت برای افزایش سه برابری شهریه دانشگاهها که به افزایش هزینه های تحصیل در دانشگاههای انگلیس و کاهش بودجه دانشگاهها می انجامد شدند.

هزینه های تحصیل در دانشگاههای انگلیس به طور میانگین سه هزار پوند در سال است که با اجرایی شدن تصمیم دولت به 9 هزار پوند می رسد. معترضان با بیان اینکه سیاستمداران به جای گرفتن پول بیشتر از آنان باید به فکر کاهش دستمزدهای خود باشند، خواستار لغو تصمیم جدید دولت شدند.

پس از گذشت دو هفته از طرح موضوع افزایش شهریه دانشگاهها در پارلمان انگلیس، دانشجویان معترض برای بار دیگر به خیابانها آمدند اما این بار در حالی که شعارهای ضد دولتی سر می دادند با نیروهای پلیس نیز درگیر شدند.

روزی که پارلمان انگلیس به لایحه افزایش شهریه دانشگاهها پاسخ "آری" داد یعنی یک ماه پس از اولین تجمع اعتراضی دانشجویان به افزایش شهریه، بیش از 20 هزار دانشجو به همراه والدین خود و فعالان انگلیسی در مقابل مجلس عوام در لندن تجمع کردند.

این تجمع اعتراض آمیز به درگیری با پلیس منجر شد. آمار جرحی در پی درگیریهای گزارش شده در سومین تجمع دانشجویان معترض بیشتر از آمار تجمع دوم بوده و از مجروحیت 12 مامور پلیس و 43 تظاهرکننده حکایت می کند. همچنین وضعیت سه پلیس وخیم اعلام شده است.

بعد از ظهر همان روز گروهی از تظاهرات کنندگان خودروی حامل پرنس چارلز، ولیعهد انگلیس و همسرش کامیلا را در خیابان "ریچنت استریت" محاصره کرده و با لگد و پرتاب سنگ مورد حمله قرار دادند. باوجود این، خودروی سلطنتی توانست از محل درگیریها دور شود.

درگیریهای میان دانشجویان و پلیس از زمانی آغاز شد که گروهی از تظاهرکنندگان موانع فلزی که برای حفاظت از میدان پارلمان به دور این میدان کشیده شده بودند را شکستند و به طرف مجلس عوام راه افتادند و گاز اشک آور پرتاب کردند. بعضی از دانشجویان از مجسمه وینستون چرچیل بالا رفتند. در این لحظه پلیس سوار بر اسب مداخله کرد.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس، دانشجویان معترض را تحت عنوان "خشونت طلب" نامیده و در اظهاراتی خشمگین به این اعتراضات گفته است: "خشونت طلبان بازوی قانون را احساس خواهند کرد."