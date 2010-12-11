احمد نوروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: در بافتهای فرسوده آنچه را که لازم است، از جمله ضوابط و مقررات شهرسازی، عوارض و حقوق شهرداری، بخشودگی و امتیازات برای مشارکت کنندگان در ابتدای کار باید مشخص و مصوبات لازم آن را اخذ کرده و در ادامه با یک مدیریت واحد که در حال حاضر نبود آن، بزرگترین مشکل در این زمینه به شمار می آید کار نوسازی را ادامه داد.

وی با اشاره به عمرکوتاه مدیریت شهری در کشور و تغییر و تحولات در مدیران شهری افزود: پروژه‌های اقتصادی، آن هم در نوسازی بافت فرسوده که با مشکلات فراوان و طولانی مدت همراه بوده، نباید متاثر از این تغییرات باشد؛ چراکه هر مدیریتی با یک نوع سلیقه و افکار به پروژه می‌نگرد، اما این کار جز با یک مدیریت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

این مسئول خاطرنشان کرد: البته به این مورد در طرح قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری توجه ویژه شده است.

وی گفت: در این لایحه حضور تشکلهای بخش خصوصی در مدیریت بهسازی و نوسازی نیز پیش بینی شده که امیدواریم به تایید نهایی برسد.

نوروزی افزود: اگر بخواهیم جان و مال مردم در برابر حوادث حفظ شود ناگزیر از این هستیم که سازوکار مناسبی برای نوسازی گسترده بافت‌ها فراهم کنیم که در این لایحه ظاهرا از تجربیات کشورهای مختلف بهره‌گیری شده است.

نوروزی نوسازی بافت فرسوده را فعالیت اجتماعی برشمرد و گفت: با بهسازی، به جایی وارد می‌شویم که مردم در آن زندگی می‌کنند و حیات در آن جاری است و زمین‌ها دارای مالکین متعددی هستند که همه دارای منافعی مشترک هستند؛ موفقیت در نوسازی زمانی صورت می‌گیرد که این موارد در نظر گرفته شود.

وی گفت: ما اگر نتوانیم مردمی که ذی‌نفع درجه اول به شمار می‌آیند را همراه کنیم به نیروهای مقاوم در برابر طرح تبدیل می‌شوند و انرژی فراوانی صرف حذف این مقاومت می‌شود.

مجری نوسازی بافتهای فرسوده استان خراسان رضوی تصریح کرد: نقش اصلی در نوسازی را باید مردم ایفا کنند.

وی مقاوم‌سازی در برابر حوادث غیرمترقبه، استفاده بهینه از زمین، تولید مسکن، ارتقای معماری و شهرسازی و ایجاد اشتغال را از مهمترین اهداف نوسازی بافت فرسوده برشمرد و خاطرنشان کرد: با نوسازی می‌توانیم خدمات بهتری برای شهروندان تامین کنیم.

نوروزی با بیان آنکه هنوز مقوله نوسازی بافت فرسوده شهری به‌عنوان یک اولویت برای مدیران عالی کشور و دستگاه‌های دولتی و خصوصی تعریف نشده گفت: دستگاه‌های اجرایی نوسازی بافت فرسوده را باید به عنوان یک ضرورت در اولویت فعالیت‌ها قرار دهند.