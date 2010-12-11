به گزارش خبرگزاری مهر در آبادان، علی اصغر پرهیزکار با اشاره به پروژه‏های این منطقه در بخش های عمرانی اظهار داشت: روند اجرای طرح‏ها و پروژه‏های عمرانی در منطقه که در دوره گذشته مدیریت این منطقه عملیاتی شده، ادامه دارد و سازمان منطقه آزاد اروند پیشرفت در اجرای این پروژه‏ها را دنبال می‏کند.

وی به حجم سرمایه‏گذاری در پروژه های عمرانی در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و افزود: 50 پروژه عمرانی در منطقه با سرمایه‏ای بالغ بر 200 میلیارد تومان در حال اجراست.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص برنامه‏ها و اهداف این سازمان در سال آینده گفت: بعد از تکمیل پروژه های عمرانی و صنعتی در منطقه، تلاش می‏کنیم دورنمای بخشی از فعالیت ها و اقدامات در سال آینده در راستای رشد صنعت گردشگری در منطقه شکل بگیرد.



پرهیزکار بر لزوم اجرای طرح واردات خودرو در منطقه آزاد اروند تاکید کرد و افزود: در شش ماه نخست این طرح حدود هزار دستگاه خودرو به منطقه وارد شده و دارندگان خودروهای خارجی می‏توانند تا شعاع 40 کیلومتری در منطقه تردد کنند.



وی افزود: طرح ساماندهی و تعویض تاکسی ها و خودروهای نیروی انتظامی در شهرهای آبادان و خرمشهر به زودی اجرایی خواهد شد.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات فرهنگی در منطقه نیز گفت: اهدای لوازم ورزشی به 530 مدرسه در چهار شهر آبادان، خرمشهر، مینوشهر و اروندکنار با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال و پوشش دهی حدود 80 هزار دانش آموز، یکی از طرح های مهم فرهنگی به اجرا در آمده در سازمان منطقه آزاد اروند است.



پرهیزکار ادامه داد: در بهمن ماه امسال نیز طرح اهدای کتاب به مدارس موجود در منطقه به اجرا در خواهد آمد.



وی همچنین تصریح کرد: با هدف عمران و آبادانی منطقه، در یک ماه اخیر تعداد زیادی از پروژه های عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد اروند با اعتبار شش میلیارد ریال به مرحله اجرا رسیده و برای واگذاری به پیمانکاران در جراید و مطبوعات منتشر شده است.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: همچنین این پروژه ها که در بخش های مختلف منطقه آزاد اروند در حال راه اندازی است هر یک با میزان اعتبار مختلف به صورت چداگانه برای تعیین پیمانکاران به مناقصه عمومی گذاشته شده اند.