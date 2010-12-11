هفته نهم مسابقات تکواندو دسته اول کشور در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این رقابت های که روز جمعه در سالن 22 بهمن مجموعه ورزشی تختی اهواز برگزار و تا شامگاه ادامه داشت تیم پتروپارت با حساب 6 بر 2 تیم مقاومت آذربایجان غربی را شکست داد و صنعت مس با نتیجه هفت بر یک مقابل تیم هیئت قم به برتری دست یافت.

تیم مناطق نفتخیز جنوب که زمانی یکی از مدعیان رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور بود ولی به علت تصمیم امور وزش شرکت ملی نفت ایران به رقابت های دسته اول فرستاده شد هم به علت غیبت تیم آموزشگاه مژدهی رشت با حساب هشت بر صفر برنده اعلام شد.



تیم کشت و صنعت زمانکار بروجرد نیز در این رقابت ها دیدار خود را با نتیجه 5 بر 3 به تیم مقاومت خوزستان واگذار کرد ضمن اینکه بازی تیم های هیئت بوشهر و هیئت قصرشیرین با تساوی چهار - چهار به پایان رسید.



در عین حال در این هفته از مسابقات تکواندوی دسته اول کشور تیم هیئت کرمانشاه استراحت داشت.



با کسب این نتایج تیم هیئت کرمانشاه با 19 امتیاز اول است و تیم مقاومت خوزستان با 18 و هیئت بوشهر با 16 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند.



مسابقات تکواندو دسته اول تکواندو باشگاه های کشور جام نقش جهان با حضور 11 تیم در یک گروه به صورت رفت و برگشت در حال برگزاری است.

