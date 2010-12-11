مسابقات تکواندوی نوجوانان باشگاه های برتر در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در هفته هفتم این رقابتها که در سالن بیست و دوم مجموعه ورزشی تختی اهواز برگزار شد و تا شامگاه ادامه داشت، بازی تیم های مناطق نفتخیز جنوب از شهر اهواز و شرکت رنگسازی تهران با تساوی 5 - 5 به پایان رسید.

تیم سایپای البرز به علت غیبت تیم هیئت قصر شیرین با نتیجه 10 بر صفر برنده و تیم مکتب فرهنگ کرج 7 بر 3 مغلوب تیم مجتمع ورزشی جوانه تهران شد



تیم هیئت قزوین مقابل تیم مجتمع درمانی بهبد کرج به تساوی پنج - پنج دست یافت و تیم نکا سفال مازندران هم به علت غیبت تیم گاز فجر جم با نتیجه 10 بر صفر برنده اعلام شد.



همچنین در هفته هشتم مسابقات تکواندوی نوجوانان باشگاه های برترکشور نیز تیم سایپای البرز 7 بر 3 مقابل تیم مکتب فرهنگ کرج به برتری دست یافت.



تیم های مجتمع ورزشی جوانه تهران و مجتمع درمانی بهبد کرج با نتایج مشابه هشت بر صفر مقابل تیم های گاز فجر جم و نکا سفال مازندران به پیروزی دست یافتند .



تیم مناطق نفتخیزجنوب به علت غیبت تیم هیئت قصرشیرین 10 بر صفر برنده اعلام شد و تیم هیئت قزوین با نتیجه 6 بر 4 نتیجه را به تیم شرکت رنگسازی تهران واگذار کرد.



با کسب این نتایج، تیم های سایپای البرز، مجتمع درمانی بهبد کرج و شرکت رنگ سازی تهران به ترتیب با 22 ، 16 و 15 امتیاز در جایگاه های اول تا سوم جدول رده بندی مسابقات تکواندوی نوجوانان باشگاه های برتر کشور قرار گرفتند.



هفته هفتم و هشتم مسابقات تکواندو نوجوانان باشگاه های برتر کشور طی یک روز برگزار شد.