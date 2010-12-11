40 مبلغ از قم به آبادان اعزام شدند

حجت الاسلام سیدموسی مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: ماه محرم بیانگر احیای دین اسلام و فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که باید به درستی تبیین و برای آیندگان ماندگار بماند

وی بیان کرد: این در حالیست که لزوم حضور مبلغان توانمند در این ماه که زمینه و بستر مناسب برای ترویج آموزه های دینی فراهم است، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.



مدنی ادامه داد: ایجاد امکانات مناسب برای حضور مبلغان در مساجد و حسینیه های سطح شهر از اولویت های این اداره است و با توجه به هماهنگیهای انجام شده با امام جمعه شهرستان مقرر شد 40 نفر از مبلغان شهرستان قم برای حضور در مساجد اعزام شوند همچنین 70 نفر مبلغ بومی نیز به تبلیغ آموزه های دینی می پردازند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان گفت: بطور قطع شور حسینی اگر توام با شعور و معرفت باشد راهگشا در الگوگیری از سیدالشهدا(ع) در دفاع از آرمانهای امام حسین(ع) و پیروی از ولایت فقیه و حفظ دستاوردهای اسلامی و انقلابی خواهد بود.



وی از حضور 70 مبلغ بومی شهرستان، در مساجد آبادان در ماه محرم و صفر خبر داد و گفت: در نظام اسلامی روحانیون به عنوان مروجان آموزه های اسلامی در بین مردم حضور دارند و معارف قرآن و احکام دینی را ترویج داده‌اند، اصلی ترین وظایفی که انبیا و اولیای الهی انجام می ‌دهند برعهده روحانیون است و مبلغان باید در این راستا گام بردارند.

