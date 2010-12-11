بی رغبتی پزشکان به مراکز درمانی دولتی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در نور، دکتر محمد مهدی ناصحی ظهر جمعه در مراسم راه اندازی بخش وی آی پی بیمارستان امام خمینی نور افزود: متاسفانه اقبال پزشکان به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی پایین شده و این مقیاس در مازندران رو به رشد و نگران کننده است.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در صدد برخورد با این عده پزشکان است و سازمان نظام پزشکی مازندران در این بخش باید رسالت نظارت و برخوردی خود را اعمال کند.

ناصحی افزود: بخش وی.آی.پی با فضایی که در آن وجود دارد ضمن فراهم بودن امکانات که رضایت بیماران را در بر دارد موجب عقد قرارداد با بیمه‌ها و بخش خصوصی می‌شود که در نتیجه دریافتی پزشکان در این بخش افزایش و نگرانی آنها نیزرفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش دانشگاه علوم پزشکی استان در بهبود سلامت جامعه است، تصریح کرد: سعی شده است تمام مراکز درمانی در بعد تخصصی و کیفیت فیزیکی ارتقا پیدا کند و شهرستان نور هم با توجه به جدیت ناطق نوریو مسئولان وضعیت خوب و روبه رشدی دارد.

ناصحی همچنین از راه اندازی بیمارستان محمودآباد در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: بیمارستان محمودآباد نیز از فضای وی.آی.پی برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اذعان داشت: تجهیز امکانات، نیروی انسانی و فضای فیزیکی اورژانس‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت ودر آینده اجرایی خواهد شد.

ناصحی از تصویب و ابلاغ ارتقای درمانگاه بلده به درمان بستر 10 تختخوابی خبر داد و افزود: دو میلیارد ریال نیز در سفر هیئت دولت برای تکمیل سی.تی.اسکن نور اختصاص یافت تا سرعت پروژه بیشتر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه 60 پزشک به مجموعه پزشکان استان اضافه شده است، خاطرنشان کرد: این تعداد پزشک در یک سال اول به‌ صورت تمام وقت فعالیت خواهند کرد و سعی شده تا پزشکان تازه ورود را به کل استان اختصاص دهیم که البته از سه پزشک ارتوپد تخصیصی به استان یک پزشک به نور اختصاص داده شد.

احمد ناطق نوری ، نماینده مردم نور ومحمودآباد در مجلس شورای اسلامی ، از راه اندازی بخش ام.آی.آر بیمارستان امام خمینی (ره) نور توسط یکی از خیرین خبرداد وگفت: راه اندازی این بخش مهم در نور حمایت جدی دانشگاه علوم پزشکی را می طلبد.

سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) نور اعلام کرد: این بخش شامل 5 اتاق، 9 تخت بوده و برای ساخت آن 600 میلیون ریال هزینه شد.

مجتبی محمدی افزود: 250میلیون ریال از این مقدار از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مابقی توسط خیرین تامین شد. و از این پس بیمارانی که تمایل داشته باشند در این بخش بستری خواهند شد.

وی تصریح کرد: این بخش به شکل خصوصی و دارای امکانات بسیار خوب طراحی شده که بیمار و همراهان در آسایش و رفاه کامل دوران بستری را طی و مرخص خواهند شد.

وی از تجهیز سالن اجتماعات بیمارستان با هزینه 300 میلیون ریال خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای این سالن هم 150 میلیون ریال هزینه کرده است.

سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) نور گفت: بخش سی تی اسکن نور با هدایت، حمایت و جدیت فرماندار پیشرفت خوبی داشته و در سفر اخیر دولت، دو میلیارد ریال برای تکمیل این بخش اختصاص پیدا کرده که امیدواریم هرچه زودتر به بهره برداری برسد.

