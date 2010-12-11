برخی تماشاگران اجیر مربیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سورتی چی پس از پایان مسابقات فوتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور مقابل ایرانجوان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: اگر چه افراد فنی معتقد بودند که تیم طبرستان ساری بازی خوبی ارائه دادند ولی بازیکنان از موقعیت ها خوب استفاده نکرده و شرایط گلزنی را از دست دادند.

وی خاطر نشان کرد: بچه ها به دلیل عصبانیت و دستپاچگی گل خوردند.

وی گفت: در ساری نیاز به تماشاچیان خوبی برای حمایت داریم متاسفانه ساری سالها از داشتن تیم دسته اولی فوتبال رنج می برد که اکنون نباید یک عده تماشاگرنما و با اقدامات ارازل جویانه و جمع کردن مربیان صوری سعی در ایجاد انفکاک در تیم صنعت ساری دارند که باید جلوی این افراد گرفته شود.

سورتی چی با اشاره به اینکه تیم طبرستان صنعت ساری 3 هفته قبل از آغاز مسابقات لیگ ارنج شده است، تصریح کرد: شاید منتظر 6 باخت هم در لیگ باشیم ولی برخورد بد برخی تماشاچیان سبب ایجاد یاس و نا امیدی در بازیکنان صنعت ساری شده است.

وی با بیان اینکه تیم ایرانجوان بوشهر سالیان سال سابقه بازیگری حرفه ای فوتبال را دارد و تیم صاحبنامی است، تصریح کرد: گل هایی که تیم ایرانجوان وارد تیم طبرستان صنعت ساری کرده شانسی بوده بنابراین تماشاچی نباید منحرف شود و دست به اقدامات غیر اخلاقی بزند.

سرمربی تیم طبرستان صنعت ساری با بیان اینکه این تیم به صورت ناگهانی شکل گرفته است، افزود: باید به کسب 12 امتیازی که تیم صنعت ساری تا این موقع از مسابقات دسته اول باشگاه های کشور کسب کرده شکر گذار بود چرا که هیچ مربی نمی خواهد بازیکنان خوبی نداشته باشد.

وی باخت تیمش در هفته گذشته مقابل تیم نساجی مازندران گفت: تیم نساجی مازندران که یک تیم قدیمی و دارای بازیکنان با سابقه است، سرمایه گذاری خوبی برای تیمش کرد و این مهم نقش مهمی در روحیه تیم و بازیکنان تاثیرگذار بوده است.

سورتی چی با اشاره به اینکه تعداد بسیاری از تماشاچیان ساروی بسیار خوش اخلاق و حامی تیم صنعت ساری هستند تصریح کرد: متاسفانه یک عده از تماشاچیان که باید آنها را تماشاگر نما نامید اجیر برخی افراد برای مطرح کردن مربی های دیگر هستند که صحیح نیست.

شرفی: خارج از بوشهر با حریف بهتر بازی می کنیم

سرمربی تیم فوتبال ایران جوان بوشهر با اشاره به برد تیمش برابر طبرستان صنعت ساری در استادیوم شهدای ساری به خبرنگاران گفت: با هیچ تیمی برای باخت مقابل آن فکر نمی کنیم چرا که معتقدیم اگر مربی بترسد بازیکن در زمین نمی تواند نقش آفرینی کند.

وی خاطر نشان کرد: در بوشهر به واسطه برخی استرس ها نمی توانیم بازی چندان مناسبی ارائه دهیم ولی در خارج از بوشهر بهتر بازی می کنیم و نتایج خوبی کسب می کنیم.

وی با بیان اینکه نگاه اصلی تیم ایرانجوان بوشهر ارائه فوتبال بهتر و خوشایند برای مردم است افزود: صنعت ساری با وجود جوان بودن دارای قدرت بدنی، تکنیکی و تاکتیکی مناسبی است.

شرفی با بیان اینکه تفاوت خاصی بین بازی های لیگ برتری و دسته یکی در فوتبال وجود ندارد گفت: اکنون اکثر بازی های لیگ دسته یک در سطح لیگ برتر ارائه می شود ولی از لحاظ تشکیلات تفاوت اندکی با تیم های حاضر در لیگ برتر دارد.

وی بیان داشت: حمایت مازنی ها از تیم طبرستان صنعت ساری واجب بوده چرا که فوتبال خم رنگرزی نیست که بتوان در کوتاهترین زمان نتیجه گیری کرد. بلکه این تیم نیاز به حمایت بیشتر مسئولان ارشد استان، ورزش دوستان و تماشاچیان با اخلاق دارد.



