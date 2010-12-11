16 هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران مکانیزه کشت شد

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر عزم دولت در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تأکید کرد و افزود: تا سال 88 تنها دو هزار و 500 هکتار از شالیزارهای استان به صورت مکانیزه نشاء کاری می شد که این مقدار در سال 89 به 16 هزار هکتار افزایش پیدا کرده است.



وی اظهار داشت: مکانیزاسیون برنج در زمان برداشت شرایطی را فراهم کرد که هزینه دستمزد برداشت امسال حدود 50 درصد کاهش یافت.



استاندار مازندران گفت: هزینه دستمزد از 60 هزار تومان به حدود 30 هزار تومان در اراضی کشاورزی مازندران رسیده است.



وی بر استفاده از ظرفیت های بخش کشاورزی با تخصیص اعتبارات ویژه تأکید کرد.

مازندران قطب کشاورزی کشور است.

