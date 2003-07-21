محمد رضا سرشار : حق اهل قلم ، پايمال شده است

محمد رضا سرشار(رضا رهگذر) نويسنده معاصر و رئيس انجمن قلم ايران در گفتگو با خبرنگار ادبي "مهر" با بيان اين مطلب گفت : نبايد توقف نارواي جشنواره كتاب ائمه اطهار(ع) را به انجمن قلم ايران نسبت داد ، زيرا كارشناسان اين انجمن نهايت همكاري خود را با مجمع جهاني اهلبيت در خصوص برپايي اين حركت بزرگ انجام دادند .
وي در توضيح بيشتر طرح برگزاري اولين جشنواره كتاب ائمه اطهار ، گفت : اين طرح در زمان رياست آقاي دكتر ولايتي در مجمع جهاني اهلبيت به تصويب رسيد اما رئيس جديد ، با طرح مخالف است .
رئيس انجمن قلم ايران با تاكيد بر ضرورت برگزاري اين جشنواره و زمينه سازي براي پويايي بيشتر هنر و ادبيات ديني در كشور ، افزود : همه راه هايي كه براي حل و فصل مسالمت آميز مشكل به وجود آمده به نظر مي رسيد ، طي شده ولي متاسفانه هنوز به نتيجه اي نرسيده ايم.
سرشار تصريح كرد : متاسفانه ذهنيت رئيس جديد مجمع ، فرهنگي نيست ، چرا كه در جلسه اي به انتقادات مطرح شده با تعبيري اهانت آميز پاسخ گفته و داوري 23 سال كتاب و ادبيات مذهبي را با دادن چلو كباب به داوران قابل جبران دانست .
اين نويسنده افزود : انجمن قلم ايران نقشي كاملا مشاوره اي داشته و براي پيشبرد اين حركت فرهنگي ، اكنون نيز از هيچ خدمتي فروگذار نمي كند .
وي گفت : در آغاز كار از ما خواستند در حوزه ادبيات مشاوره بدهيم ، حتي دبيركميته ادبيات جشنواره نيز از سوي انجمن معرفي شد و اكنون با توقف مشكوك اين حركت فرهنگي و ديني دوستان و ساير كساني كه به نوعي با طرح همكاري داشته اند از ما گله مند هستند ، در صورتي كه انجمن اصولا قرار نبود نقش اجرايي داشته باشد.
نظر شما