محمد رضا سرشار : حق اهل قلم ، پايمال شده است

محمد رضا سرشار(رضا رهگذر) نويسنده معاصر و رئيس انجمن قلم ايران در گفتگو با خبرنگار ادبي "مهر" با بيان اين مطلب گفت : نبايد توقف نارواي جشنواره كتاب ائمه اطهار(ع) را به انجمن قلم ايران نسبت داد ، زيرا كارشناسان اين انجمن نهايت همكاري خود را با مجمع جهاني اهلبيت در خصوص برپايي اين حركت بزرگ انجام دادند .وي در توضيح بيشتر طرح برگزاري اولين جشنواره كتاب ائمه اطهار ، گفت : اين طرح در زمان رياست آقاي دكتر ولايتي در مجمع جهاني اهلبيت به تصويب رسيد اما رئيس جديد ، با طرح مخالف است .رئيس انجمن قلم ايران با تاكيد بر ضرورت برگزاري اين جشنواره و زمينه سازي براي پويايي بيشتر هنر و ادبيات ديني در كشور ، افزود : همه راه هايي كه براي حل و فصل مسالمت آميز مشكل به وجود آمده به نظر مي رسيد ، طي شده ولي متاسفانه هنوز به نتيجه اي نرسيده ايم.سرشار تصريح كرد : متاسفانه ذهنيت رئيس جديد مجمع ، فرهنگي نيست ، چرا كه در جلسه اي به انتقادات مطرح شده با تعبيري اهانت آميز پاسخ گفته و داوري 23 سال كتاب و ادبيات مذهبي را با دادن چلو كباب به داوران قابل جبران دانست .اين نويسنده افزود : انجمن قلم ايران نقشي كاملا مشاوره اي داشته و براي پيشبرد اين حركت فرهنگي ، اكنون نيز از هيچ خدمتي فروگذار نمي كند .وي گفت : در آغاز كار از ما خواستند در حوزه ادبيات مشاوره بدهيم ، حتي دبيركميته ادبيات جشنواره نيز از سوي انجمن معرفي شد و اكنون با توقف مشكوك اين حركت فرهنگي و ديني دوستان و ساير كساني كه به نوعي با طرح همكاري داشته اند از ما گله مند هستند ، در صورتي كه انجمن اصولا قرار نبود نقش اجرايي داشته باشد.