هدفمندی یارانه ها سبب افزایش تولید می شود

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر، به جراحی بزرگ اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هدفمندسازی یارانه‌ها تاثیرات خوبی را در صنایع و تولید خواهد گذاشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از فراهم بودن بستر استقرار و توسعه صنایع در بهشهر گفت و افزود: صنایع بهشهر در واقع یک برند است و به ‌عنوان نمونه واحد صنعتی بهپاک افتخاری برای استان مازندران است.

هاشم پور، نبود مشکلات مدیریتی، آماده بودن زیرساخت‌های شهرک صنعتی، وجود کارخانه نورد فولاد، کارخانه گچ گیپس و کاغذ سازی تبریز در بندر امیرآباد و اخذ مجوز احداث کارخانه ذوب آهن در شهرک صنعتی را از جمله پیشرفت‌هایی دانست که در حوزه بهشهر قابل ذکر هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران، از استمهال 200 میلیارد تومانی سال گذشته به صاحبان صنایع استان خبر داد و افزود: با این اقدام کمک بزرگی به صنعتگران استان شد.