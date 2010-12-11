شفاعت مورد قبول شیعه عین توحید است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی، شامگاه جمعه در جمع عزاداران حسینی(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: کسانی که شیعه را از روی جهالت و به علت اعتقاد به شفاعت مشرک میدانند باید توحید را از مکتب اهل بیت(ع)، امام صادق و امام سجاد(ع) و صحیفه سجادیه و نهج البلاغه و امام علی(ع) بیاموزند.
وی ادامه داد: شفاعتی که ما به آن قایل هستیم عین توحید است زیرا شیعه معتقد است شفاعت تماما برای خداست که از جانب خدا به پیامبر(ص)، ائمه(ع) و بندگان صالح خدا اعطا میشود.
استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: شفاعت همانند علم غیب تنها در اختیار خداوند است و خدا به هر فردی که بخواهد اعطا میکند و ما همه را به خداوند پیوند میزنیم.
وی با اشاره به آیات قرآن ادامه داد: کافران معتقد بودند که ما بتها را عبادت میکنیم و آنها ما را در نزد خدا شفاعت میکنند، قرآن چنین شفاعت باطلی را نهی میکند.
سجده در مقابل پیامبر و ائمه(ص) کفر است
استاد حوزه علمیه بیان کرد: ما بر ائمه و پیامبر(ص) سجده نمیکنیم و آنها را عبادت نمیکنیم بلکه معتقدیم آنها به اذن خدا میتوانند برای بندگان مومن که دینشان مورد رضای خدا است شفاعت کنند.
وی تصریح کرد: از دیدگاه شیعه سجده در مقابل ائمه و پیامبر(ص) کفر است و تنها خدا باید عبادت شود در حالی که کفار بتها را شفیع قرار میدادند.
آیت الله استادی با بیان اینکه شفاعت دارای شرایطی است که در آیات و روایات آمده است، عنوان کرد: از دیدگاه شیعه، کسانی میتوانند شفاعت کنند که نبی یا ائمه و یا بزرگواران و شهدایی باشند که جانشان را در راه خدا تقدیم کردهاند و خداوند مقام شفاعت را به آنها عطا کرده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: انبیاء، ائمه و اولیا و صالحان تنها برای کسانی شفاعت میکنند که دین آنها مورد رضای خداوند است و اگر میگوییم شفاعت برای تشیع است به این علت است که این دین مورد ارتضاء خدا است.
وی ادامه داد: البته این فکر که کسی بگوید چون شفاعت وجود دارد من میتوانم گناه کنم فکری انحرافی و غلط است؛ زیرا قرآن، روایات و تمامی برنامههای انبیاء و ائمه برای این است که مردم سراغ گناه نروند.
شفاعت برای کسانی است که تصمیم دارند گناه نکنند
وی تأکید کرد: شفاعت و توبه برای کسانی از شیعیان است که تصمیم دارند گناه نکنند اما گاهی مبتلا میشوند.
استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: امام حسین(ع) شهید شد و قیام کرد تا گناه نباشد چون امام دید محیط جامعه پر از گناه و شرک و نفاق شده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: باید کاملا مراقب خود باشیم تا سراغ گناه نرویم اما این به معنای آن نیست که منکر شفاعت امام حسین(ع) و ائمه و بزرگوارانی مانند حضرت معصومه(س) شویم.
همه نیازمند شفاعت هستند
آیت الله استادی با تأکید مجدد بر اینکه کسانی که به بهانه شفاعت، گناه میکنند خلاف دستور پیامبر(ص) و ائمه(ع) رفتار میکنند، اظهار داشت: همه ما حتی بزرگان و علما و کسانی که صدها برابر ما عبادت میکنند نیازمند شفاعت اهل بیت(ع) و رسول الله و کسانی که مقام شفاعت را خدا به آنها داده هستند.
وی با تاکید بر اینکه قرآن و روایات به روشنی حد و حدود شفاعت را بیان کردهاند از این رو برخی دیدگاهها در نهی شفاعت و اینکه چه کسی میتواند شفاعت کند و چه کسی میتواند مورد شفاعت قرار گیرد، نباید ما را متزلزل کند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به دیدگاه وهابیون در مشرک دانستن شیعیان به علت اعتقاد به شفاعت تصریح کرد: شفاعتی که شیعه قبول و به آن اعتقاد دارد عین توحید است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی، شامگاه جمعه در جمع عزاداران حسینی(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: کسانی که شیعه را از روی جهالت و به علت اعتقاد به شفاعت مشرک میدانند باید توحید را از مکتب اهل بیت(ع)، امام صادق و امام سجاد(ع) و صحیفه سجادیه و نهج البلاغه و امام علی(ع) بیاموزند.
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