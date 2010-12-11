10 میلیون دلار کالا از قم به افغانستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالی‌پور شامگاه جمعه در جلسه مشترک هیئت تجاری افغانستان با تجار استان قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه در سازمان بازرگانی استان از چند ماه قبل کشور‌های مورد هدف برای گسترش روابط تجاری به 21 کشور تقسیم شده‌اند افزود: این کشور‌ها شامل کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای مسلمان و همسایه و همچنین کشور سوئیس می‌باشد که برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در نظر گرفته شده‌اند.



وی ادامه داد: این روابط در برخی از کشور‌ها نتایج چشم‌گیری داشته است و قرار‌داد‌های خوبی نیز منعقد شده است که هم اکنون نیز قرار داد مطلوبی با کشور ازبکستان در حال انعقاد است.



عالی‌پور با بیان اینکه هم اکنون بیشترین صادرات استان قم به کشور‌های عراق و افغانستان می‌باشد افزود: تجار قمی با وجود داشتن امکانات و تکنولوژی‌های مناسب نباید بازارهای اروپایی را فراموش کنند که برقرار ی روابط تجاری با کشور اروپایی و سوئیس نیز در همین راستا بوده است.



وی به آمار صادرات استان قم به افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: در شش ماهه اول سال 88 میزان صادرات به کشور افغانستان در حدود 4 میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با شش ماهه اول سال 89 به حدود 10 میلیون دلار رسیده است‌.



عالی‌پور در بخش پایانی سخنان خود به اقلام صادراتی به کشور افغانستان اشاره کرد و گفت: کیف و کفش، موتور سیکلت، مواد بهداشتی و آرایشی و مواد غذایی بیشترین مواد صادراتی به افغانستان بوده که از این کشور نیز اقلامی مانند کنجد و انواع میوه‌ها و نهاده های کشاورزی وارد می‌شود.



حتی در قلب اروپا نیز زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک وجود دارد



وی خاطرنشان کرد: با شجاعت اعلام می‌کنم که در قلب اروپا نیز برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌های مواد اولیه، صدور کالاهای ایرانی‌. همچنینی تبادل تکنولوژی، ظرفیت‌هایی وجود دارد که به همت تولید‌کنندگان و تجار قمی می‌توان به آن بازارها دست یافت.



مدیرکل بازرگانی قم عنوان کرد: هیئت تجاری کشور افغانستان از صبح روز جمعه بازدید‌هایی از چند شهرک صنعتی و کارخانجات استان داشتند و در این جلسه نیز با تجار قمی در زمینه‌های مختلف به مذاکره خواهند پرداخت.



وی با بیان اینکه این هیئت بالاترین هئیت تجاری افغانستان به شمار می‌روند اظهار داشت: نمایندگانی از بخش‌های خصوصی و هم دولتی کشور افغانستان در این هیئت وجود دارند.

