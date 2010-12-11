پیشنهاد 10 میلیون دلاری برای خرید یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی ، این کتاب که "پرنده‌های آمریکا" نام دارد، بیش از 435 عکس بزرگ از پرندگان جهان را در خود جای داده و در صورت فروش به این رقم، عنوان گرانترین کتاب جهان را کسب خواهد کرد.

این کتاب چند روز دیگر حراج می‌شود و کارشناسان و متخصصین هم با توجه به کیفیت عکس‌ها و ارزش این کتاب، پیش‌بینی کرده‌اند که پرداخت مبلغ 10 میلیون دلاری برای آن امکانپذیر باشد.

قرار است تا چند روز دیگر این حراج عمومی در لندن انجام شود.

این کتاب که مربوط به قرن 19 میلادی است، توسط نویسنده‌ای آمریکایی به نام "جان جیمز اودین" تدوین شده است.

نسخه‌های کمی از این کتاب منتشر شده و در حال حاضر تنها چند نسخه از آن در دنیا موجود است که بهای هر کدام از آنها به بیش از 4 میلیون پوند می‌رسد.

قرار است کتاب "پرنده‌های آمریکا" به شیوه تلفنی و به شخصی که نامش اعلام نخواهد شد، فروخته شود.

این شخص که خودش خواسته نامش اعلام نشود، گفته که حاضر است این کتاب را با بهای 10 میلیون و 270 هزار دلار بخرد و اگر در مزایده شخص دیگری بهایی بیشتر از آن اعلام نکند، این کتاب عیناً به همین قیمت (10 میلیون و 270 هزار دلار) فروخته خواهد شد.

نسخه‌های دیگر این کتاب در برخی از موزه‌ها و کتابخانه‌ها نگهداری می‌شوند. این کتاب علاوه بر 435 تصویر زیبا از پرندگان، اطلاعات مهم و تقریباً منحصر به فردی از آنها را که توسط جان جیمز اودیان در خود گرد آورده است.