۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

استفاده بدون محدودیت از حمل و نقل عمومی در اصفهان توسعه یابد

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه انتظار می‌رود اعتبارات لازم به منظور اجرای این طرح تدبیر و استفاده بدون محدودیت مردم از حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شود گفت: اجرای طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها در گرو همین امر است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا نصر اصفهانی ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اصفهان با اشاره به شرایط بحرانی آلودگی هوا افزود: توجه به شرایط کنونی و در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا و خشکسالی و توسعه فضاهای سبز همچون ناژوان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و اقدامات اشخاصی که با وجود مشکلات فراوان این گونه فضاها را حفظ می‌کنند، ارزش گذاری شود.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید روند حل مشکلات مردم از طرف شهرداری سرعت پذیرد اظهار داشت: تحقق این مهم مستلزم ایجاد دستورالعملی برای حل مشکلات شهروندان است و حل مشکلات مردم به طور موردی گره گشا نخواهد بود.

زیر گذر خیابان گلستان شهدا مصوبه قانونی ندارد

نصر اصفهانی همچنین پیرامون تصویب طرح‌های ترافیکی بالای یکصد میلیون تومان و طرح‌های عمرانی بالاتر از یک میلیارد تومان ادامه داد: با توجه به قانون چنین طرح‌هایی باید به تصویب شورای شهر برسد که متاسفانه اقداماتی در شهر صورت می‌گیرد که شورای شهر از آنها بی خبر است.  

این عضو شورای شهر اصفهان خاطر نشان کرد:  زیرگذر گلستان شهدا یکی از این اقدامات است که با توجه  به حجم عظیم اعتبارات برای این پروژه مصوبه‌ای برای آن از طرف شورای شهر صادر نشده است.

