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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۳

دست نیان:

12 هزار کلاس استان فارس در مقابل زلزله استحکام ندارند

12 هزار کلاس استان فارس در مقابل زلزله استحکام ندارند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس اعلام کرد: 12 هزار کلاس درس در این استان در مقابل زلزله استحکام ندارند.

احمد دست نیان با بیان اینکه باید برای استحکام این کلاسها اعتباراتی اختصاص یابد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: برخی از این کلاسها دارای استحکام کمی بوده و تعداد قابل توجهی نیز احتیاج به تخریب و بازسازی مجدد دارند.

وی اظهار داشت: پنج هزار کلاس درس نیاز به مقاوم سازی و هفت هزار کلاس باید تخریب و دوباره بازسازی شود که باید برای انجام این کارها هر چه سریعتر اعتباراتی در نظر گرفته شود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان فارس ادامه داد: برای تخریب و بازسازی مجدد هفت هزار کلاس بیش از 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز است همچنین برای مقاوم سازی بقیه کلاسها 50 میلیارد تومان اعتبار باید تخصیص یابد.

دست نیان افزود: موضوع مقاوم نبودن این کلاسها به مسئولان استانی اعلام شده تا برای مقاوم سازی و بازسازی کلاسها اعتبارات لازم تزریق شود.

وی با بیان اینکه این کلاسها در تمامی شهرستانهای استان فارس وجود دارد، افزود: اعتبارات تخریب و مقاوم سازی مدارس در قانون پنج ساله پنجم تصویب شد اما امسال وضعیت اعتبار برای انجام تخریب و مقاوم سازی بسیار ضعیف بوده است.

کد مطلب 1207919

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