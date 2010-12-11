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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۵

در سال جاری؛

زلزله ها 120 میلیارد تومان خسارت به مردم فارس وارد کرد

زلزله ها 120 میلیارد تومان خسارت به مردم فارس وارد کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس اعلام کرد که زلزله های این استان در سال جاری بیش از 120 میلیارد تومان خسارت وارد کرد.

حمید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: این زلزله ها بیشتر در منطقه لار، کازرون، نورآباد، خنج و ... رخ داده و خسارات مالی زیادی برجای گذاشته است.

وی افزود: شدت این زمین لرزه ها بیشتر از پنج ریشتر و تنها در یک مورد بالای شش ریشتر بوده که خسارات زیادی نیز داشته است.

وی همچنین در خصوص زلزله اخیر شهرستان فراشبند نیز گفت: این زلزله خسارات جانی در برنداشته اما بلافاصله پس از وقوع عملیات امداد و جستجو در این منطقه آغاز شد.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس افزود: در این زلزله فقط به واحدهای غیرمقاوم خسارت وارد شده که میزان خسارتها بسیار ناچیز است.

به گفته تقی زاده زلزله پنجشنبه فراشبند تلفات جانی در بر نداشت. 

کد مطلب 1207921

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