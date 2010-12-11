زلزله ها 120 میلیارد تومان خسارت به مردم فارس وارد کرد

حمید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: این زلزله ها بیشتر در منطقه لار، کازرون، نورآباد، خنج و ... رخ داده و خسارات مالی زیادی برجای گذاشته است.

وی افزود: شدت این زمین لرزه ها بیشتر از پنج ریشتر و تنها در یک مورد بالای شش ریشتر بوده که خسارات زیادی نیز داشته است.

وی همچنین در خصوص زلزله اخیر شهرستان فراشبند نیز گفت: این زلزله خسارات جانی در برنداشته اما بلافاصله پس از وقوع عملیات امداد و جستجو در این منطقه آغاز شد.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس افزود: در این زلزله فقط به واحدهای غیرمقاوم خسارت وارد شده که میزان خسارتها بسیار ناچیز است.

به گفته تقی زاده زلزله پنجشنبه فراشبند تلفات جانی در بر نداشت.