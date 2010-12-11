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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۷

فوتبال جام باشگاه‌های جهان/

نماینده آفریقا به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ در انتظار جدال آسیایی

نماینده آفریقا به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ در انتظار جدال آسیایی

تیم فوتبال "مازمبی انگلبرت" کنگو با برتری مقابل "پاچوکا" مکزیک به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان از جمعه شب با رویارویی تیم‌های "مازمبی انگلبرت" کنگو و "پاچوکا" مکزیک در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی امارات آغاز شد.

این دیدار که در حضور نزدیک به 18 هزار تماشاگر برگزار شد در پایان به برتری یک برصفر تیم مازمبی و صعود نماینده آفریقا به مرحله نیمه نهایی هفتمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان انجامید.

تک گل تیم مازمبی را در مصاف با قهرمان باشگاه‌های آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب "بیدی امبنزا" در دقیقه 21 به ثمر رساند. این نتیجه در حالی رقم خورد که "استوپیلا سونزو" بازیکن تیم مازمبی در دقیقه 81 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد.

بدین ترتیب تیم مازمبی در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان روز سه شنبه هفته جاری به مصاف تیم اینترناسیونال برزیل، قهرمان جام لیبرتادورس می رود.

- برنامه ادامه دیدارهای جام باشگاه‌های به شرح زیر است:

شنبه - 20/9/89
بازی شماره 3: سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی - الوحده امارات

مرحله نیمه نهایی
سه شنبه - 23/9/89
بازی شماره 4: مازمبی انگلبرت" کنگو - اینترناسیونال برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس)

چهارشنبه - 24/9/89
بازی شماره 5: برنده بازی شماره 3 - اینترمیلان ایتالیا (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا)

دیدار رده بندی
شنبه - 27/9/89
* بازنده دیدار شماره 4 - بازنده دیدار شماره 5

دیدار فینال
شنبه - 27/9/89
* برنده دیدار شماره 4 - برنده دیدار شماره 5

کد مطلب 1207925

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