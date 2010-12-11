هانوفر به رده دوم جدول صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هانوفر جمعه شب در آغاز هفته شانزدهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود اشتوتگارت پیروز شد و با یک بازی بیشتر به رده دوم جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد. هر دو گل هانوفر در این دیدار را "یا کونان" در دقایق 35 و 76 به ثمر رساند. این ششمین شکست پیاپی تیم فوتبال اشتوتگارت در رقابت های فصل جاری بود.

یورگ اشماتکه، سرمربی تیم فوتبال هانوفر، در پایان این دیدار اظهار داشت: ما در نیم فصل نخست رقابت های بوندس لیگا به نتیجه ای عالی دست پیدا کردیم. هانوفر از ثبات بالایی برخوردار است و نشان دادیم که می توانیم بیش از این موفق باشیم.

برنامه ادامه رقابت های هفته شانزدهم بوندس لیگا به شرح زیر است:



20 آذر 1389

* کلن - اینتراخت فرانکفورت

* بایرن مونیخ - سنت پائولی

* هامبورگ - بایرلورکوزن

* هوفنهایم - نورنبرگ

* کایزرسلاترن - ولفسبورگ

* بروسیا دورتموند - وردربرمن

21 آذر 1389

* فرایبورگ - مونشن گلادباخ

* ماینتس - شالکه

جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 40 امتیاز

2- هانوفر 31 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- ماینتس 30 امتیاز

4- بایرلورکوزن 29 امتیاز

---------------------------------------

16- اشتوتگارت 12 امتیاز (یک بازی بیشتر)

17- کلن 12 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 10 امکتیاز