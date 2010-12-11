هانوفر به رده دوم جدول صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هانوفر جمعه شب در آغاز هفته شانزدهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود اشتوتگارت پیروز شد و با یک بازی بیشتر به رده دوم جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد. هر دو گل هانوفر در این دیدار را "یا کونان" در دقایق 35 و 76 به ثمر رساند. این ششمین شکست پیاپی تیم فوتبال اشتوتگارت در رقابت های فصل جاری بود.
یورگ اشماتکه، سرمربی تیم فوتبال هانوفر، در پایان این دیدار اظهار داشت: ما در نیم فصل نخست رقابت های بوندس لیگا به نتیجه ای عالی دست پیدا کردیم. هانوفر از ثبات بالایی برخوردار است و نشان دادیم که می توانیم بیش از این موفق باشیم.
برنامه ادامه رقابت های هفته شانزدهم بوندس لیگا به شرح زیر است:
20 آذر 1389
* کلن - اینتراخت فرانکفورت
* بایرن مونیخ - سنت پائولی
* هامبورگ - بایرلورکوزن
* هوفنهایم - نورنبرگ
* کایزرسلاترن - ولفسبورگ
* بروسیا دورتموند - وردربرمن
21 آذر 1389
* فرایبورگ - مونشن گلادباخ
* ماینتس - شالکه
جدول رده بندی:
1- بروسیا دورتموند 40 امتیاز
2- هانوفر 31 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- ماینتس 30 امتیاز
4- بایرلورکوزن 29 امتیاز
16- اشتوتگارت 12 امتیاز (یک بازی بیشتر)
17- کلن 12 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 10 امکتیاز
