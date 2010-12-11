۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۵

هفته شانزدهم بوندس لیگا/

هانوفر به رده دوم جدول صعود کرد

تیم فوتبال هانوفر با برتری مقابل اشتوتگارت به رده دوم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هانوفر جمعه شب در آغاز هفته شانزدهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود اشتوتگارت پیروز شد و با یک بازی بیشتر به رده دوم جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد. هر دو گل هانوفر در این دیدار را "یا کونان" در دقایق 35 و 76 به ثمر رساند. این ششمین شکست پیاپی تیم فوتبال اشتوتگارت در رقابت های فصل جاری بود.

یورگ اشماتکه، سرمربی تیم فوتبال هانوفر، در پایان این دیدار اظهار داشت: ما در نیم فصل نخست رقابت های بوندس لیگا به نتیجه ای عالی دست پیدا کردیم. هانوفر از ثبات بالایی برخوردار است و نشان دادیم که می توانیم بیش از این موفق باشیم.

برنامه ادامه رقابت های هفته شانزدهم بوندس لیگا به شرح زیر است:

20 آذر 1389
* کلن - اینتراخت فرانکفورت
* بایرن مونیخ - سنت پائولی
* هامبورگ - بایرلورکوزن
* هوفنهایم - نورنبرگ
* کایزرسلاترن - ولفسبورگ
* بروسیا دورتموند - وردربرمن

21 آذر 1389
* فرایبورگ - مونشن گلادباخ
* ماینتس - شالکه

جدول رده بندی:
1- بروسیا دورتموند 40 امتیاز
2- هانوفر 31 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- ماینتس 30 امتیاز
4- بایرلورکوزن 29 امتیاز
---------------------------------------
16- اشتوتگارت 12 امتیاز (یک بازی بیشتر)
17- کلن 12 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 10 امکتیاز

