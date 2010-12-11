لزوم ارجاع کشتار کاروان آزادی به دادگاه جنایی/ ادامه قلدرمآبی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای به ادامه قلدرمآبی های اسرائیلی ها در قبال ترکیه پرداخت.



این روزنامه عرب زبان نوشت پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان کاروان آزادی ترکیه هرچه قدر هم که زیاد باشد هرگز موجب بازگشت شهدا به خانوادهایشان نمی شود همانطوری که ارائه هرگونه عذرخواهی هم هرچه قدر که از نظر عبارت قوی باشد هرگز خشم و غضب مردم ترکیه را در قبال اسرائیلی ها خاموش نخواهد کرد.



مردم ترکیه نه فقط به علت کشته شدن 9 تن از هموطنانشان بلکه به خاطر یهودی سازی قدس شریف و همچنین محاصره ظالمانه نوارغزه که از 4 سال پیش تاکنون یک میلیون فلسطینی را در مشکل قرار داده است، به شدت از اسرائیلی ها بیزارند.



این درحالی است که اخیرا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درقبال ادامه قلدرمآبی های صهیونیست ها درقبال کشتار کاروان آزادی اعلام کرد: حتی همه آب دریای مدیترانه نیز هرگز خون شهدای ترک را که با گلوله اسرائیلی ها به شهادت رسیدند پاک نخواهد کرد.

القدس العربی تاکید می کند: این واکنش اردوغان پاسخی قوی به لجاجت و قلدرمآبی های اسرائیل به شمار می رود.

این روزنامه عرب زبان در پایان خاطرنشان می سازد: دولت ترکیه باید پرونده عملیات تروریستی اسرائیل علیه کاروان آزادی را به دادگاههای بین المللی ویژه رسیدگی به جنایات جنگی ارجاع دهد تا همه جنایتکارانی که دراین جنایت دست داشتند تحت پیگرد قرار بگیرند.