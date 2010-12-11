30 گونه جانوری در معرض انقراض/ مدیریت حیات وحش در برنامه پنجم

حسین محمدی در حاشیه نشست با مدیران محیط زیست لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 130 گونه جانوری اعم از پستاندار، پرنده، خزنده، دوزیست و ماهیان آبهای داخلی در کشور شناسایی و گزارش شده است.

وی با اشاره به تنوع زیستی منحصر به فرد کشورمان، بیان داشت: خانواده پرندگان ایران معادل کل خانواده پرندگان اروپا و دو سوم پرندگان خاورمیانه است.

تهیه طرح "تجدید نظر بر فون مهره داران ایران"

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: این در حالی است که تنوع اکوسیستم و شناسایی و گزارش موردی برخی از گونه های جانوری در کشورمان طی سالهای اخیر نشان می دهد که تنوع جانوری در ایران بیش از یک هزار و 130 گونه است.

محمدی ادامه داد: با این اوصاف ما یک طرحی تحت عنوان "تجدید نظر بر فون مهره داران ایران" تهیه کرده ایم که گونه های جدید در کشور را در این قالب شناسایی کنیم.

کشف 10 گونه پرنده جدید در استانهای حاشیه دریای خزر

وی یادآور شد: این طرح به صورت پایلوت در منطقه خزری کشور اجرا شده است که در تابستان امسال منجر به شناسایی 10 گونه پرنده جدید برای اولین بار در دو استان حاشیه دریای خزر شد.

پرندگان شمال ایران

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور ابراز امیدواری کرد که با استمرار این طرح در کشورمان وضعیت گونه های موجود در ایران مورد بازنگری قرار گیرد.

"مدیریت حیات وحش ایران" در برنامه پنجم توسعه

محمدی همچنین به برنامه های محیط زیست در قالب برنامه پنجم اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: در برنامه پنجم توسعه به همت کارشناسان محیط زیست کشور طرحی تحت عنوان "مدیریت حیات وحش ایران" آماده و ارائه کرده ایم.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح فعالیتهای بسیار مهمی تعریف شده است، ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح در قالب برنامه پنجم توسعه بتوان حیات وحش کشور را به نحو احسن مدیریت کرد و برخی از گونه های حیات وحش را که در معرض انقراض هستند نجات داد.

هفت درصد حیات وحش ایران در معرض انقراض است

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین در مورد گونه های در معرض انقراض نیز گفت: در حال حاضر هفت درصد از یک هزار و 130 گونه موجود در کشورمان در خطر انقراض قرار دارند.

محمدی با اشاره به در معرض انقراض بودن 30 گونه از گونه های حیات وحش کشور، ادامه داد: این در حالی است که از این تعداد گونه در خطر انقراض دو گونه مربوط به استان لرستان است.

سمندر لرستانی و ماهی کور غار در خطر انقراض

وی سمندر لرستان و ماهی کور غار را از جمله گونه های بومی و انحصاری لرستان دانست که متاسفانه در معرض انقراض قرار گرفته اند و بیان داشت: مطالعات مدیریت این دو گونه را از سال قبل آغاز کرده ایم و با اختصاص اعتبارات مورد نیاز مطالعات در این زمینه در حال انجام است.

ماهی کور غار - گونه در معرض انقراض لرستان

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور یادآور شد: امیدواریم با تصویب طرح مورد نظر محیط زیست در برنامه پنجم برای حدود 30 گونه در خطر انقراض برنامه مدیریت را تهیه کنیم و این گونه ها را از خط انقراض نجات دهیم.

زنگ خطر برای گورخر ایرانی، پلنگ و گوزن زرد به صدار درآمد

محمدی به مهم ترین گونه های در معرض انقراض کشورمان اشاره کرد و گفت: گور خر ایرانی یکی از این گونه ها است که پیش از این در بسیاری از مناطق آسیایی پراکنده بود ولی امروز زیستگاه این گونه تنها به مناطق مرکزی ایران محدود شده است.

وی تصریح کرد: پلنگ، گوزن زرد، تعدادی از خانواده سمندرها، ماهی کورغار و تعدادی از خزندگان از جمله گونه های در معرض انقراض کشورمان هستند.

گوزن زرد ایرانی

به گزارش مهر، سمندر لرستانی گونه ای از راسته دوزیستان دم دار است که در محیطی از بقایای جنگلهای بلوط حاوی آبهای خنک زیست کرده و بر پشت خود خالها یا نوارهای زرد و نارنجی چشمگیر روی زمینه قهوه ای دارند و زیر بدنشان زرد یا نارنجی قرمز است. این گونه در سالهای اخیر به دلایل مختلفی همچون قاچاق و خشکسالی در سراشیبی انقراض قرار گرفته است.

"ماهی کور" نیز یکی از گونه های کمیاب و اندمیک ایران است که در دنیا گونه ایست منحصر بفرد که در غاری واقع در استان لرستان زندگی می کند و اولین "غارماهی" حقیقی جهان است و اولین بار ژئولوژیست دانمارکی در سال 1937 ضمن مسافرتی که به ایران داشت کشف و مطالعاتی بر روی این گونه انجام داد.

ماهی کور به دلایل گوناگونی از سال 1990 در لیست قرمز قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از حیوانات در معرض خطر شناخته شده و از نظر "اتحادیه جهانی حفاظت از گونه‌های جانوری" حتی بیشتر از یوزپلنگ ایرانی در معرض خطر قرار و نیاز به حفاظت‌های شدید دارد.